Muere una mujer de 82 años tras desplomarse un ascensor con seis mayores en Vélez-Málaga

Imagen del exterior de la residencia Seniors de Vélez-Málaga Seniors Residencias

Tragedia en Vélez-Málaga. Una mujer de 82 años ha fallecido en el Hospital Comarcal de la Axarquía después de resultar herida este miércoles por la noche en un accidente registrado en un ascensor de la residencia de mayores Séniors de Vélez-Málaga. En el interior del elevador viajaban seis residentes cuando, por causas que todavía se desconocen y están siendo investigadas, el aparato sufrió una caída, desplomándose.

El suceso se produjo sobre las 20.30 y obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias hasta el centro asistencial de la capital de la Axarquía. Los seis ocupantes del ascensor tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Hasta el inmueble acudieron efectivos de los servicios sanitarios de urgencias, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional y bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) del parque de Vélez-Málaga.

Los seis afectados fueron evacuados posteriormente a un centro hospitalario. Una de ellos, una mujer de 82 años, ha fallecido después como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación. Los otros cinco residentes de edad avanzada continúan hospitalizados. Los heridos presentan fracturas en piernas y brazos, además de otras lesiones de diversa consideración, y permanecen pendientes de evolución. Por el momento no han trascendido sus edades ni se ha precisado el alcance concreto de las lesiones de cada uno de ellos.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía habían informado inicialmente de que los ocupantes se encontraban conscientes tras el accidente. Posteriormente se ha confirmado el empeoramiento de una de las heridas y su fallecimiento en el hospital.

Los efectivos de emergencia han trabajado en el edificio durante varias mientras se trataban de esclarecer las circunstancias del suceso. Por ahora se desconoce qué provocó la caída del elevador y será la investigación policial la que determine si estuvo relacionada con una avería mecánica o con cualquier otra incidencia en su funcionamiento.

El accidente ha provocado un importante revuelo en la zona ante la presencia de ambulancias, vehículos policiales y dotaciones de bomberos. Las actuaciones policiales permanecen abiertas para determinar las causas de un siniestro que se ha saldado con una víctima mortal y otros cinco residentes hospitalizados.