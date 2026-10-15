La magistrada Biedma denuncia que el exjuez del caso Leire la siguió en coche tras declarar en la Audiencia Nacional

La jueza Biedma, a la derecha, sala de la Audiencia Nacional acompañada de su hermana y abogada Mariscal | EFE

Beatriz Biedma ha denunciado ante la Policía Nacional un nuevo episodio de acoso. Según su testimonio, el exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado en la Audiencia Nacional por acosarla, la siguió en coche la semana pasada en Badajoz, el mismo día que prestó declaración ante el juez Santiago Pedraz como perjudicada en la trama en la que se investiga. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Talavera la Real y poner rumbo a su domicilio particular, la instructora detectó un coche sospechoso que comenzó a escoltarla a escasa distancia. A bordo del automóvil viajaban también sus dos hijas menores de edad.

El momento de mayor tensión aconteció en plena vía, cuando el vehículo conducido por el exjuez imputado se emparejó intencionadamente al de la magistrada durante el trayecto hacia Badajoz. Según consta en el atestado al que se ha tenido acceso, la maniobra buscaba intimidar directamente a la instructora en un desplazamiento rutinario, incrementando la gravedad del acoso al producirse en presencia de sus hijas.

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Este episodio en carretera se suma a la grave batería de coacciones denunciadas esa misma mañana en sede judicial. Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, la juez ya había alertado de incursiones previas de desconocidos en el entorno escolar de sus hijas, donde sujetos ajenos a su familia intentaron obtener información o contacto haciéndose pasar por allegados o colaboradores directos.