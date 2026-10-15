La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por lanzar mensajes electoralistas desde la Moncloa

Sánchez, este jueves en Bruselas. Stephanie Lecocq | REUTERS

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, al día siguiente de convocar los comicios del 29 de noviembre, al considerar que esa comparecencia pudo vulnerar la legislación que impide usar medios públicos para fines electoralistas.

Se trata de la rueda de prensa ofrecida en la Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso. El PP denunció a Sánchez por considerar que había empleado la sede de la Presidencia del Gobierno para dar «un mitin del PSOE», pues expuso supuestos logros del Ejecutivo, descalificó a la oposición y dirigió mensajes propios de campaña electoral a la ciudadanía, «incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia».

Leer más: Margarita Robles será la número dos de Sánchez en las listas del PSOE

Los populares también pidieron la retirada del vídeo de esa comparecencia de la web oficial de la Moncloa y que se instara a la totalidad del Gobierno a abstenerse de realizar manifestaciones de esta índole en período preelectoral.

La JEC no incluye en el expediente la declaración institucional del día anterior, 5 de octubre, cuando Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas e instó a elegir entre «la ola ultraderechista» y la justicia social. Como aún no estaba en vigor el decreto, no había empezado el período electoral ni se habían puesto en marcha las restricciones. No obstante, sí censura la difusión de aquellas declaraciones en los canales oficiales ya en período electoral.

Con este, Sánchez ya ha sido objeto de cinco expedientes sancionadores de la Junta Electoral Central y ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos períodos electorales diferentes.

Leer más: El rey reafirma la soberanía de Melilla y recuerda que también es parte de la UE

La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero del 2020 por conceder una entrevista televisiva en campaña desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre del 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Otra multa llegó en el 2024 por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos del PP y Vox.