El juez del caso Koldo pide la documentación intervenida en mayo a Cerdán y al PSOE

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de febrero en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral en el Parlamento de Navarra. Jesús Diges | EFE

El juez que investiga la parte del caso Koldo relativa a presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública ha solicitado al magistrado que instruye el caso Leire la documentación que intervino en mayo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y en el domicilio de su exdirigente Santos Cerdán. Un movimiento que pidió la Fiscalía Anticorrupción al considerar que «todavía no se ha podido determinar ni el origen, ni la totalidad de los ingresos percibidos por Santos Cerdán», de quien hay indicios de que tuvo «una fuente de efectivo» ligada a la empresa Servinabar y a las adjudicaciones de obra pública a Acciona.

El ex secretario de organización socialista, que estuvo unos meses en prisión preventiva, está ahora mismo investigado en dos causas en la Audiencia Nacional: la relativa a presuntas comisiones por adjudicaciones de obra pública (caso Koldo) y la relacionada con un supuesto boicot de procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno (caso Leire Díez).

Leer más: Pedraz incorpora al caso Leire los datos del Supremo sobre los pagos en metálico de Ferraz a Ábalos y Koldo

El juez Ismael Moreno, que investiga la primera causa, ha dictado este jueves una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que solicita a su compañero, el magistrado Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, que le remita los efectos intervenidos por la UCO en mayo a Cerdán y al PSOE.

Leer más: El Supremo confirma la condena a Ábalos y Koldo y abre la puerta a sus recursos al Constitucional

Quiere Moreno «copia del contenido de las evidencias digitales y documentación intervenida en el domicilio» de Cerdán, en el municipio navarro de Milagro, y «de las entregadas por el PSOE en cumplimiento del requerimiento» efectuado por el juez Pedraz el 27 de mayo, cuando agentes de la UCO entraron a la sede socialista, en la calle Ferraz, de Madrid.

El juez Moreno, en atención a la petición de Anticorrupción, busca «determinar con precisión las fuentes de ingreso» de Santos Cerdán en relación con las presuntas irregularidades en adjudicaciones que investiga su juzgado.