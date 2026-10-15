Un juez abre diligencias por el incidente del gas pimienta de la diputada gallega del PP Ana Vázquez

La diputada Ana Vázquez enseñando un bote de gas pimienta JESÚS HELLÍN | EUROPA PRESS

Un juez de Madrid ha acordado abrir diligencias previas tras recibir una denuncia contra la diputada gallega del PP, Ana Vázquez, por un delito de lesiones en relación con el incidente que protagonizó esta parlamentaria el 23 de septiembre en el Congreso, al exhibir en un pleno un espray de gas pimienta.

Fuentes jurídicas informan a Efe de que el juez Pedro Merchante, titular de la plaza número 6 de la sección de instrucción de Madrid, ha incoado diligencias previas por la supuesta comisión de un hecho delictivo, si bien ha solicitado a los denunciantes que completen la denuncia con el correspondiente parte de lesiones.

El Congreso había abierto expediente a Vázquez tras lo ocurrido el pasado 23 de septiembre pero la disolución de las Cortes impidió llevar al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana, que era la propuesta que se iba a elevar a consideración plenaria. Suspensión que se hubiera producido durante la primera semana de noviembre.

Los hechos por los que se abrió expediente a la diputada popular tuvieron lugar en el pleno del 23 de septiembre, cuando, durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un «arma», un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente. Una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo popular limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.