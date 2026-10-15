Hallan en la playa de Sitges el cuerpo sin vida del niño de 12 años desaparecido en Granollers

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de hace dos semanas en Llobregat (Barcelona). David Zorrakino | EUROPAPRESS

El cuerpo del menor de 12 años con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del domingo 4 de octubre ha sido hallado en la playa de Sitges (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado la identidad del fallecido y ha trasladado sus condolencias a la familia en el homenaje de este jueves al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc en Barcelona.

El menor desapareció el 4 de octubre, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas, y se le buscó durante 10 días con hasta 50 efectivos de los Bombers, Mossos d'Esquadra y voluntarios.