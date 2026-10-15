Feijoo promete investigar la crisis de Ceuta si llega a la Moncloa tras conocerse la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas españolas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo durante la rueda de prensa tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrada este jueves en Bruselas Pablo Garrigós | EFE

Primera parada internacional de Alberto Núñez Feijoo tras el anticipo electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre. El líder del PP participó este jueves en la última reunión del Partido Popular Europeo hasta que se abran las urnas en España, y aprovechó la ocasión para trasladar su preocupación a sus homólogos europeos por la reciente noticia que trascendió sobre la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas españolas en plena oleada de inmigrantes en la ciudad autónoma durante los pasados 30 y 31 de julio. «Cuanto más tiempo pasa, más preguntas surgen sobre lo que realmente pasó esos días», aseveró Feijoo, que lanzó un compromiso en la capital comunitaria en caso de llegar a la Moncloa: promover una investigación sobre lo ocurrido durante la crisis ceutí y dar cuenta de sus conclusiones a la Unión Europea.

«Sánchez ha hecho todos los esfuerzos para ocultar lo que ha ocurrido. Hoy mismo lo ha vuelto a hacer a la entrada del Consejo. Yo no, yo voy a hacer todos los esfuerzos para que se esclarezca todo lo que ha ocurrido», declaró con rotundidad Feijoo en su intervención ante los medios desde Bruselas. El presidente popular puso el foco en la información publicada por El País, en la que relata que la Armada española tuvo que enviar una fragata al área marítima de Ceuta para frenar las incursiones de la Marina de Mohamed VI en las aguas españolas, en plena llegada masiva de inmigrantes provenientes de Marruecos. «Al final todo se sabrá y los españoles, por supuesto, tendremos derecho a conocer por qué nos han agredido», remató el líder del PP.

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Feijoo también informó de que otra de las medidas que trasladó al presidente del PPE, Manfred Weber, es la aprobación de un reglamento específico que aporte un marco jurídico que permita actuar con mayor agilidad en crisis como la ceutí. De hecho, el líder popular aseguró que durante la reunión consiguió el compromiso de todos sus colegas europeos de la formación. «Comprenderá que los líderes europeos están muy sorprendidos de que, ante la invasión de ciudadanos provenientes de Marruecos, el Gobierno de España pide que se mire para otro lado», cargó el presidente del PP español contra el jefe del Ejecutivo español, haciendo hincapié en la condena que emitió el Parlamento europeo el pasado mes de septiembre contra los hechos ocurridos en la frontera ceutí, que salió adelante a pesar del voto en contra de los socialistas.