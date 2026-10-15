El DAO reconoce ahora la intervención directa de Marlaska por la filtración del correo de Begoña

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado, el pasado 17 de julio. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

Golpe de guion en la trama que investiga irregularidades en la financiación de Ferraz. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha decidido mirar hacia arriba para explicar a Santiago Pedraz por qué se investigó internamente a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). En una carta remitida al juez que investiga las supuestas maniobras del aparato del PSOE, el mando imputado reconoce por primera vez que recibió llamadas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general del cuerpo, Mercedes González, tras la divulgación de datos del correo electrónico de Begoña Gómez. Y atribuye a González la orden de abrir otra información reservada que afectó a los investigadores.

La explicación supone un giro en su defensa: Llamas introduce expresamente la intervención de sus superiores en decisiones por las que él mismo debe responder ante la Audiencia Nacional. El documento, firmado el 13 de octubre y unido por Pedraz a las diligencias al día siguiente, llega después de que el magistrado reclamara conocer quién promovió aquellas pesquisas y qué trato recibieron otras unidades. Pedraz acordó dar traslado del escrito a la Fiscalía y las demás partes personadas.

«La propia Directora General estuvo en la génesis de la misma, a través de una llamada, así como otra del Ministro del Interior», escribe Llamas sobre la información reservada 1/24, abierta en diciembre del 2024. Explica que, mediante ambas comunicaciones, se le advirtió de «los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación» que la UCO desarrollaba ante un juzgado de Badajoz.

La referencia apunta al episodio surgido durante las pesquisas sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada Beatriz Biedma había solicitado correos electrónicos relacionados con la causa. Un documento de apoyo elaborado para consultar los mensajes dejaba visible la dirección de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Tras su difusión, la cuenta recibió numerosos mensajes de terceros. La Guardia Civil investigó la filtración y cerró el expediente sin sanción, aunque el agente responsable recibió una advertencia verbal.

Llamas justifica que González conociera formalmente el comienzo y final de aquella información reservada porque había intervenido en su origen. «Por ello, se entendió necesario y oportuno comunicar qué se había hecho al respecto», sostiene. El oficio no precisa que Marlaska impartiera una orden concreta para abrirla: documenta su llamada y el asunto tratado.

La segunda revelación afecta a la información reservada 1/25, tramitada en el 2025 tras las noticias sobre supuestas intromisiones de la dirección de la Guardia Civil en la UCO. Según Llamas, «su incoación había sido ordenada por la propia directora general». Por eso, agrega, «no procedía darle cuenta por escrito de algo que ella conocía de primera mano». El DAO asegura que González no recibió una comunicación posterior sobre el resultado.

Aquellas diligencias alcanzaron a miembros de la unidad que investigaba causas sensibles para el entorno socialista. Entre los llamados a declarar estuvo Antonio Balas, entonces y todavía hoy responsable del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, posteriormente ascendido a coronel. La investigación interna concluyó en octubre del 2025 sin apreciar responsabilidades. Pedraz examina ahora si detrás de aquellas comprobaciones había motivos de servicio o una tentativa de presionar a los agentes.

El propio Llamas declaró ante el magistrado el pasado 16 de julio, después de ser citado como investigado junto a Mercedes González. Rechazó haber querido paralizar las investigaciones y situó sus actuaciones en el ejercicio ordinario de sus competencias. Su interrogatorio abordó reuniones de mandos, avisos por filtraciones y supuestas instrucciones destinadas a rebajar la iniciativa de los guardias civiles.

Una de las controversias procede del testimonio de Rafael Yuste, jefe de la UCO durante aquellas pesquisas. Según su relato, en julio del 2024 se trasladó a los investigadores que debían «ponerse de perfil» y evitar actuaciones excesivamente proactivas en el asunto de David Sánchez. La acusación considera que aquellas indicaciones buscaban enfriar el procedimiento. El exdirector general Leonardo Marcos, también investigado, negó en septiembre haber ejercido presiones sobre sus subordinados.

La investigación judicial examina, asimismo, los vínculos entre Mercedes González y Leire Díez, señalada por la UCO como figura central de una presunta estructura dedicada a obtener información comprometida contra investigadores, fiscales y jueces. Los agentes documentaron reuniones de ambas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre del 2024 y el 2 de abril del 2025. González ha negado que esos encuentros sirvieran para interferir en la actividad de la unidad.

En mayo del 2025 se abrió además otra información reservada relacionada con filtraciones. La UCO encontró comunicaciones y anotaciones de Díez sobre su interés en una «Investigación interna G.C. para filtraciones». Anticorrupción investiga si esas iniciativas coincidieron con un uso desviado de los mecanismos de control de la Guardia Civil.

En su respuesta, Llamas distingue tres informaciones reservadas de otras unidades y asegura que González permaneció «ajena a su génesis» y sin «conocimiento previo alguno» de su tramitación. Solo recibió una explicación verbal sobre una denuncia anónima llegada también a su despacho. El DAO adjunta además una certificación sobre cuatro expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO en 2025. La Guardia Civil sostiene que ninguno estuvo motivado directamente por hechos relacionados con investigaciones judiciales.