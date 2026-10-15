Citan a declarar a Miquel Roca para que testifique sobre la herencia familiar del fundador de Mango

Miquel Roca, a la izquierda, que fue abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos Europa Press

La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, accedió a la petición de la defensa de Jonathan Andic, acusado de homicidio, y citó como testigo al abogado Miquel Roca para que aclarare si la fundación filantrópica que el empresario le encargó crear afectaba a la herencia familiar.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio al hijo del fundador de Mango aceptó la batería de testificales que reclamó la defensa en relación con la herencia de Isak Andic, entre ellas la de un notario que daba fe de los testamentos que anualmente otorgaba el empresario o la directora financiera de la sociedad patrimonial de la familia.

La defensa de Jonathan Andic solicitó estas testificales para rebatir la hipótesis de la acusación de que el hijo del fundador de Mango tenía «una motivación criminal relacionada con un supuesto desacuerdo sobre la constitución de la Fundación y su relación con sus expectativas hereditarias». La defensa también quiere desmontar la tesis de que Jonathan Andic pudo matar a su padre por una disputa relacionada con el adelanto de la herencia que le reclamaba con el fin de emprender negocios propios, fuera de Mango. La jueza también aceptó la petición de la Fiscalía, la comparecencia como testigos de varios agentes de los Mossos d'Esquadra y de los Bomberos de la Generalitat, según las fuentes.

La fundación de Isak Andic

Entre los seis nuevos testigos propuestos por la defensa de Andic, y que ahora ha aceptado la jueza, destaca la del prestigioso abogado y expolítico Miquel Roca, quien representó a la infanta Cristina en el caso Nóos y a quien, al parecer, el fundador de Mango había encargado constituir una fundación con fines filantrópicos. Los abogados quieren que Roca aclare los «aspectos estructurales» de la fundación acordados por Andic como patrono, así como el «cuadro» de responsables, la función de la entidad y si esta contaba con el «apoyo y compromiso» de los hijos del empresario. La jueza ha citado también, a instancias de la defensa, a Joan Roca, hijo de Miquel Roca, para que aclare los mismos extremos que su padre sobre el encargo de constitución de la Fundación.

Con la testifical del notario Ariel S., también aceptada por la jueza, la defensa espera «hacer desvanecer el bulo» de que el empresario planeaba desheredar a Jonathan Andic, motivo por el que este decidió matarlo.