Ayuso acusa a la izquierda de «reventar» Madrid y poner Sol como las playas de Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este jueves en el pleno de la Asamblea regional marcado por la huelga indefinida de la comunidad educativa Javier Lizon | EFE

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que la izquierda está «reventando» Madrid desde que se convocaron elecciones y ha denunciado en particular la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, que está «como las playas de Ceuta, llena de miseria» y «de basura».

En el pleno de la Asamblea, Díaz Ayuso ha criticado cómo la izquierda «secuestra» las calles con huelgas y manifestaciones, y «todo porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones». «La izquierda, en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta, porque no acepta las reglas del juego democrático», ha aseverado. Según la presidenta madrileña, «desde que se han convocado las elecciones está España entera desastrada, aún más, porque necesitan llevarnos al choque, a la ruptura y al guerracivilismo».

Díaz Ayuso se ha quejado de que «da vergüenza ver» la Puerta del Sol, y ha añadido: «Han empezado a venir todo tipo de grupos que tienen colonizada la plaza vacía durante el día, porque lo único que necesitan es tener por abajo sus propias estrategias, que algún día conoceremos qué es lo que está pasando». Y, respecto a los altercados que se produjeron el lunes, ha comentado: «Resulta que, eso sí, los que fueron el otro día a la Puerta del Sol todos eran ultras, cuando había de todo».

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afeado al PP que la denunciara a la Policía Nacional por decir en el pleno de la semana pasada que «en las calles de Madrid no va a haber paz». «Han tardado menos en correr a denunciarme a mí por una frase que en sentarse a negociar con las educadoras infantiles, que llevan desde abril en huelga; si es que son unos ridículos», ha espetado.Según Bergerot, si hay movilizaciones en las calles es porque hay «un clamor» que dice que «hay que subir los salarios y bajar los alquileres», así como «cada vez más gente que ha dicho basta».