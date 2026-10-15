Un anticipo de 20.000 euros, posible móvil del asesinato del cirujano en Marbella

POLICÍA NACIONAL MÁLAGA | EUROPAPRESS

Todas las hipótesis continúan abiertas en la investigación sobre el asesinato a tiros del cirujano plástico Alexander Aslani, de 57 años y origen alemán, en su clínica de Marbella. Entre las distintas líneas, se baraja la disputa por un anticipo de 20.000 euros como posible móvil del crimen, según ha podido saber el diario Sur de Málaga.

En este punto, las pesquisas de la Policía Nacional se centran en comprobar si el trasfondo del crimen pudo ser una discrepancia económica tras la negativa a devolver un pago previo por una intervención no realizada, reembolso que el centro no efectuaría al considerarlo un cobro habitual por los estudios previos.

Para tratar de confirmar esta vía, los investigadores siguen analizando exhaustivamente el historial de Cirumed Clinic en busca de reclamaciones o conflictos anteriores con posibles pacientes insatisfechos. La víctima ya había denunciado en abril unas supuestas amenazas que habrían sucedido en el entorno laboral.

Desde el primer momento, los investigadores han trabajado con la hipótesis de un crimen por encargo. La detención del presunto autor material, un joven sueco de 18 años, se produjo apenas 24 horas después del tiroteo. En este punto, las indagaciones se centran en tratar de identificar a quien habría ordenado y financiado la ejecución.

El crimen se produjo minutos antes de las 18.00 horas del pasado día 7 de octubre, cuando todavía había varios clientes en el interior de la clínica, situada en el edificio Panorama, junto a la A-7. De acuerdo con las fuentes, un individuo vestido de negro, con capucha y braga del cuello, irrumpió en el local y fue hacia el despacho en el que se encontraba la víctima.

El presunto sicario acabó a tiros con la vida de Aslani, quien recibió varios impactos en la cabeza. Los sanitarios no pudieron hacer más que confirmar su muerte. Luego, el supuesto autor huyó del lugar a bordo de una motocicleta de gran cilindrada. De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, antes de la ejecución, habían dejado el vehículo de dos ruedas estacionado justo en frente de la clínica.

El doctor Alexander Aslani contaba con más de 25 años de trayectoria, más de 15.000 intervenciones quirúrgicas y una notable proyección mediática, con cerca de 200.000 seguidores en redes sociales y pacientes procedentes de más de 40 países.

Formado en centros de renombre como el Highgate Hospital de Londres, el King Edward de Durban (Sudáfrica) y el Hospital Universitario Paracelsus de Austria, consolidó su carrera en España al dirigir los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón de Málaga y Marbella entre el 2008 y el 2018.

En 2007 fundó Cirumed Clinic. Perteneciente a organizaciones como la ASPS y la ISAPS, Aslani era considerado un pionero internacional en la técnica del Brazilian Butt Lift (BBL) —procedimiento del que realizó más de 7.000 operaciones— y creador de la variante Supercharged BBL.