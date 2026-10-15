Los 30 pisos de la pareja de Montse Mínguez agitan la precampaña electoral

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. CHEMA MOYA / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este jueves su respaldo a la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, tras publicarse que su marido maneja un conglomerado empresarial que tiene 30 pisos alquilados. «Por supuesto», contestó Sánchez cuando se le preguntó si apoyaba a Mínguez. El líder del PSOE dijo desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y contraatacó señalando que le sorprende que el PP esté dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda «con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo», en referencia al piso comprado por la Comunidad de Madrid supuestamente para que Isabel Díaz Ayuso residiera en él y que luego fue revendido.

Pese a la polémica, Mínguez ha sido propuesta por el PSC como candidata por Lérida para las elecciones generales. Su pareja, Sergi Vélez Viola, es un empresario que controla una cartera de pisos por valor de varios millones de euros, con inversiones superiores a los 6,2 millones, según el último balance presentado.

Vélez Viola sería así un gran tenedor, categoría contra la que se dirigen las políticas de vivienda del PSOE. Pero, además, la empresa del marido de Mínguez habría desahuciado a inquilinos, según adelantó Artículo14.

La empresa que controla Sergi Vélez es Nest Capital, firma mercantil con 8,4 millones de euros en activos y dedicada «a la compra, venta, explotación y arrendamiento no financiero de todo tipo de inmuebles; la construcción completa, rehabilitación, reforma, restauración y mantenimiento de todo tipo de edificaciones; la intermediación en la transmisión de todo tipo de inmuebles; y la mediación en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria».

«Un ataque personal»

Un perfil que no casa con el discurso de Mínguez ni con el de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que calificó de «pyme buitre, muy carroñera», durante el debate sobre vivienda, a la empresa que desahució a Maricarmen, la mujer que falleció después de ser desahuciada de su casa en la que llevaba 70 años.

Tras hacerse pública la noticia, Mínguez se limitó a calificarla como un «ataque personal». «Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad, con la ley que se está aplicando en Cataluña», respondió. «Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia», dijo ante la información de que también se habían producido desahucios de inquilinos de su marido.

Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez aseguró que con él al frente del Gobierno no se iba a producir «ni un desahucio más», tras el caso de Maricarmen. El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, eludió pronunciarse sobre el caso que afecta a Mínguez, pero señaló que la imposibilidad de desahuciar a personas vulnerables «se tiene que aplicar a todas las sociedades o grandes tenedores que cumplan con los requisitos que se están poniendo en la ley, independientemente de quiénes sean».

El portavoz del PP, Borja Sémper, acusó al PSOE de mantener una «hipocresía oceánica» con sus discursos sobre vivienda y honradez al ser preguntado por los 30 pisos que controla a través de Nest Capital Homes el marido de Mínguez.