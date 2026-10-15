Los 30 pisos del novio de la portavoz del PSOE desatan la polémica con la vivienda como ariete electoral

La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. CHEMA MOYA / EFE

Las revelaciones sobre Sergi Velez, pareja de la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, que le identifican como propietario de al menos 30 inmuebles en los que, además, se han realizado desahucios han desatado la polémica una semana después de la muerte de Maricarmen Abascal tras ser desalojada de su piso en alquiler y cuando los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, intentan utilizar las políticas de vivienda como activador de su electorado ante las generales del 29 de noviembre.

La actividad del novio de Mínguez ha saltado a la luz después de que el partido tildase de «buitre carroñero» a la empresa de inversión Urbagestión, que posee, según la empresa, un solo piso en propiedad -el de la anciana de 87 años fallecida- en el inmueble que se convirtió en el detonante de la ola de protestas por el derecho a vivir bajo un techo asequible.

Velez se encuentra al frente, según informó Artículo 14, de un grupo de empresas llamado Nest Capital, un holding que, entre otros ámbitos, administra inversiones inmobiliarias y que atesora un mínimo de 30 pisos y apartamentos. Mínguez ha tratado de responder al señalamiento arguyendo que el negocio es legal y remarcando que son las medidas impulsadas por el PSOE las que ponen coto a lo que interpreta como verdaderos fondos buitre. Fuentes relacionadas con el grupo empresarial sostienen en la información publicada que Velez ha propiciado «varios desahucios». El PP, por su parte, no piensa perder la ocasión sobrevenida de zaherir a sus rivales por su «incoherencia». «Frente al 'efecto Maricarmen', el 'efecto Montse Mínguez», apuntan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijoo.

No es la legalidad del holding lo que está políticamente en entredicho, sino la aparente distorsión entre las revelaciones sobre la actividad empresarial de la pareja de Mínguez y el discurso, señalador, como el del resto de sus compañeros de partido, de lo que consideran especuladores que encarecen hasta lo imposible el acceso de la ciudadanía a la vivienda. La portavoz socialista, que ha subrayado que la empresa de Velez «cumple la ley de vivienda en Cataluña», interpreta las apelaciones a esa posible incongruencia como un «ataque personal»; «lo peor de la política», a su juicio. Para Mínguez, no existe brecha entre el negocio de su novio y lo que ella proclama en la tribuna de Ferraz y del Congreso: «¿Coherencia? Sí, toda».

«Urbagestión son hermanitos de la caridad a su lado»

El PP, sin embargo, cree haber encontrado una autopista por la que reprobar a sus oponentes después de Sánchez adelantara las elecciones al calor de la conmoción por el caso de la anciana madrileña y los suyos lleven tres semanas tratando de cargas sobre los hombros de la derecha la crisis habitacional que atraviesa el país, bajo los ecos de la acampada de protesta en la Puerta del Sol y otras movilizaciones paralelas en las calles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida -uno de los culpables, según la izquierda, de lo ocurrido con la octogenaria desahuciada tras siete décadas de alquiler en su hogar- interpeló el miércoles a Mínguez asegurando que los propietarios de ese inmueble, Urbagestión, son «hermanitos de la caridad» al lado de la dirigente socialista.

Almeida ironizó con que la portavoz podría haberle proporcionado uno de los 30 pisos que posee su pareja a la anciana que falleció ingresada en el Gregorio Marañón: «Montse Mínguez es la que decía: 'Maricarmen, no te olvidaremos'. Hombre, haberle dicho a tu novio que le diera una vivienda, ¿no? Mejor darle una vivienda que no olvidarla». «Con V de vivienda y con B de buitres», vino a rematar la portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió al paso de la controversia quedándose con que «el conflicto habría estado en tomar medidas en materia de vivienda que hubieran favorecido a un familiar, pero parece que ha sido lo contrario».

Por Lérida

Ajenos a la polémica, el Consell de Federació del PSC de las comarcas de Lleida, Pirineu i Aran han propuesto que Montse Mínguez, y el senador socialista Jan Pomés lideren las listas de Lérida al Congreso y Senado, respectivamente, en las elecciones generales del 29 de noviembre. En un comunicado este miércoles, la federación ha explicado que esta propuesta deberá ser ratificada mañana por el Consell Nacional de los socialistas catalanes.

Mínguez ha llamado a «no acostumbrarse a la mala política, a la del titular, las noticias falsas, las críticas, las mentiras y las injusticias», mientras que el primer secretario de la federación y consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido movilizarse y ha calificado de históricos estos comicios.