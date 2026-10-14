Zapatero y su familia despiden en la intimidad al padre del expresidente del Gobierno
ESPAÑA
El tanatorio ha recibido la visita del matrimonio y algunos cargos del PSOE leonés, así como abogados que ejercían la misma profesión que el centenario fallecido14 oct 2026 . Actualizado a las 12:16 h.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reapareció hoy públicamente para asistir, junto al resto de su familia, al funeral y entierro de su padre, Juan Rodríguez García-Lozano, que falleció el pasado lunes en León a los cien años.
A media mañana, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, llegaba acompañado de su mujer Sonsoles Espinosa. Ambos de riguroso luto, han descendido por la rampa de acceso hasta acceder al interior del centro de Serfunle, donde se celebraron las honras fúnebres. A este acto íntimo, además de la familia, asistieron el alcalde de León, José Antonio Diez, además de cargos locales del partido socialista.
Licenciado en Derecho, Rodríguez García-Lozano desarrolló buena parte de su carrera en su ciudad natal, donde ejerció como abogado en los servicios jurídicos del Ayuntamiento y estuvo al frente de un reconocido despacho profesional.
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