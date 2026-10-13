Von der Leyen insiste en la cooperación migratoria con Rabat y en los retornos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. OLIVIER MATTHYS | EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió este martes en una carta a los líderes de la Unión en «seguir colaborando» con Marruecos en materia de migración y seguridad, si bien admite que «hay que aprender lecciones» de la crisis de Ceuta y reitera el apoyo al Gobierno español para asegurar que todos los migrantes que aún permanecen de manera irregular en la ciudad autónoma sean retornados rápidamente a territorio marroquí.

«Continuaremos nuestro compromiso con Marruecos con vistas a una futura asociación estratégica e integral, al tiempo que también aprendemos lecciones de los recientes acontecimientos», escribe la jefa del Ejecutivo comunitario en el documento que tradicionalmente remite a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para hacer balance de la situación migratoria en vísperas de un Consejo Europeo.

Los líderes de la Unión se reunirán este jueves y viernes en Bruselas en una cumbre que dedicará parte de su tiempo a un debate estratégico sobre migración y en la que los Veintisiete adoptarán un texto de conclusiones en el que, según el último borrador al que tuvo acceso Europa Press, expresarán «solidaridad y apoyo» a España frente a la entrada de miles de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La mención a la crisis de Ceuta, sin referencias a Marruecos en el documento de los líderes, aparece separada de los párrafos que estos dedican a la migración y su instrumentalización, y señala que «el Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, al contar con las únicas fronteras terrestres de la UE con el África continental».

Entretanto, Von der Leyen indica a los líderes en su carta que, sobre la base del «sustancial apoyo» que la UE ya ofrece, el objetivo de los servicios comunitarios es «trabajar para reforzar nuestra cooperación en todos los aspectos de migración y seguridad», incluido «evitar las salidas ilegales, reforzar la gestión fronteriza, intercambios de inteligencia prefronteriza, reforzar la cooperación en retornos y readmisiones, combatir el tráfico de migrantes y controlar las rutas ilegales».