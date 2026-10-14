Varios heridos tras cargas policiales en el primer día de huelga de profesores en Madrid
ESPAÑA
Los docentes, que han cortado el Paseo de la Castellana, reclaman al Gobierno de Ayuso la reducción del horario lectivo, la mejora de las ratios de alumnos y un aumento salarial14 oct 2026 . Actualizado a las 13:03 h.
La huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid, que ha comenzado este miércoles, ha dejado seis heridos entre los manifestantes y dos en la Policía Nacional tras las cargas de los agentes contra los piquetes en la Universidad Complutense. Los sindicatos educativos han denunciado que las acciones de la Policía han sido «salvajes e indiscriminadas».
Los huelguistas han cortado el Paseo de la Castellana a primera hora de la mañana, en plena hora punta, y han causado problemas en el tráfico en la capital. Los sindicatos también han confirmado piquetes en varios centros educativos de la región, como en el IES Satafi de Getafe; el IES Pío Baroja, en Leganés; el IES Nicolás Copérnico y el CEIP José Hierro, en Parla; el CEIP Pinocho, en Torrejón; o los IES Cervantes e Iturralde, en Arganzuela; y el Palomeras-Vallecas.
La huelga, a la que está llamada toda la comunidad educativa no universitaria, ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a plataformas con Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, y cuenta con el apoyo del Sindicato de Estudiantes y de la comunidad universitaria.
Las reivindicaciones de los docentes ante el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso se centran en la reducción del horario lectivo, la mejora de las ratios de alumnos, la lucha contra la segregación educativa, una mejora salarial con un incremento de 600 euros mensuales y la reducción de la burocracia.