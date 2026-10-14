Varios heridos tras cargas policiales en el primer día de huelga de profesores en Madrid

1/9 Manifestación en Madrid de profesores y estudiantes reclamando mejoras en la Educación al Gobierno de Ayuso Juan Medina | REUTERS 2/9 Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, blanco de las críticas de los manifestantes en la primera jornada de huelga educativa SERGIO PEREZ | EFE 3/9 Pancartas en la manifestación para pedir mejoras en la Educación madrileña Juan Medina | REUTERS 4/9 Multitudinaria manifestación en Madrid para pedir mejoras en la Educación Juan Medina | REUTERS 5/9 Manifestación a favor de mejoras educativas en Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS 6/9 Manifestación de profesores y estudiantes en Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS 7/9 Concentración de profesores en la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid para reclamar mejoras al Gobierno de Ayuso Eduardo Parra | EUROPAPRESS 8/9 SERGIO PEREZ | EFE 9/9 SERGIO PEREZ | EFE

La huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid, que ha comenzado este miércoles, ha dejado seis heridos entre los manifestantes y dos en la Policía Nacional tras las cargas de los agentes contra los piquetes en la Universidad Complutense. Los sindicatos educativos han denunciado que las acciones de la Policía han sido «salvajes e indiscriminadas».

Los huelguistas han cortado el Paseo de la Castellana a primera hora de la mañana, en plena hora punta, y han causado problemas en el tráfico en la capital. Los sindicatos también han confirmado piquetes en varios centros educativos de la región, como en el IES Satafi de Getafe; el IES Pío Baroja, en Leganés; el IES Nicolás Copérnico y el CEIP José Hierro, en Parla; el CEIP Pinocho, en Torrejón; o los IES Cervantes e Iturralde, en Arganzuela; y el Palomeras-Vallecas.

La huelga, a la que está llamada toda la comunidad educativa no universitaria, ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a plataformas con Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, y cuenta con el apoyo del Sindicato de Estudiantes y de la comunidad universitaria.

Las reivindicaciones de los docentes ante el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso se centran en la reducción del horario lectivo, la mejora de las ratios de alumnos, la lucha contra la segregación educativa, una mejora salarial con un incremento de 600 euros mensuales y la reducción de la burocracia.