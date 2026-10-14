El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y otros 33 encausados por los gastos del «procés»

Dos voluntarios, durante el referendo del 1-0 en Cataluña Alberto Estévez | Efe

El Tribunal de Cuentas ha aplicado este miércoles la ley de amnistía a los 35 antiguos altos cargos y funcionarios de la Generalitat investigados por el presunto uso irregular de fondos públicos para financiar el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 y la promoción internacional del procés. La decisión beneficia, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas y al exvicepresidente Oriol Junqueras, que quedan exonerados de las responsabilidades contables que se les reclamaban. La resolución también ordena levantar las medidas cautelares y cancelar las garantías constituidas por un importe de 4.283.438,23 euros.

La sentencia, dictada por la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, pone fin en primera instancia a un procedimiento que se remontaba a 2021 y cuya resolución permanecía pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La justicia comunitaria avaló el pasado 16 de julio la aplicación de la amnistía a este tipo de gastos siempre que se respetasen los límites impuestos por el derecho europeo y la protección de los intereses financieros de la Unión.

El fallo concluye que no ha quedado acreditado que los desembolsos examinados se financiaran con dinero procedente del presupuesto comunitario. Esa circunstancia permite extinguir las eventuales responsabilidades contables de los encausados, de acuerdo con la interpretación de la ley de amnistía establecida por Luxemburgo. La resolución, de 60 páginas, declara que, al no haberse acreditado una afectación de los intereses financieros europeos y encontrarse los gastos examinados dentro del ámbito de aplicación de la norma, procede dar por extinguidas las presuntas responsabilidades contables derivadas de los hechos investigados.

El organismo fiscalizador confirma que la absolución alcanza a todos los demandados y que quedan sin efecto las medidas cautelares adoptadas durante las actuaciones previas. La sentencia todavía puede recurrirse en apelación ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas.

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Entre los beneficiados figuran también los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa, además de otros antiguos responsables de la Administración catalana vinculados a los preparativos de la consulta independentista y a las actividades desarrolladas en el extranjero durante los años anteriores.

La causa contable examinaba dos grandes bloques de gastos. Por un lado, los desembolsos realizados para organizar el referendo del 1-O, entre ellos una partida de 883.695 euros cuya utilización estaba sometida a investigación. Por otro, las cantidades destinadas a la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017, especialmente las actividades de promoción internacional del independentismo vinculadas a organismos como Diplocat.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas había reclamado inicialmente el reintegro de unos 3,1 millones de euros al considerar que existían responsabilidades contables por el empleo de recursos públicos. Sin embargo, tras la aprobación de la ley de amnistía en el 2024, modificó su posición y solicitó que se aplicase la nueva normativa.

Sociedad Civil Catalana, que también intervenía en el procedimiento, mantuvo una reclamación superior a los cinco millones de euros y se opuso a que los investigados quedaran exonerados. Sus intentos de mantener abierta la investigación sobre la posible utilización de fondos europeos tampoco han prosperado.