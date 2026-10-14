El Supremo confirma la condena a Ábalos y Koldo y abre la puerta a sus recursos al Constitucional

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso de las mascarillas. EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad de José Luis Ábalos y Koldo García y ha confirmado íntegramente las condenas que les impuso por el caso mascarillas. La decisión deja expedita la vía para que el exministro de Transportes y su antiguo asesor soliciten amparo al Tribunal Constitucional. En un extenso auto de 80 páginas del pasado 7 de octubre, la Sala de lo Penal descarta las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas y les impone las costas de sus respectivas impugnaciones.

Los siete magistrados, presididos por Andrés Martínez Arrieta, mantienen la sentencia del 22 de junio, que impuso a Ábalos penas que suman 24 años y tres meses de cárcel y a Koldo García, 19 años y ocho meses, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. La resolución no modifica tampoco la situación del empresario Víctor de Aldama, beneficiado por su colaboración con la Justicia.

El Supremo reprocha a las defensas su intento de reabrir debates que ya quedaron resueltos durante el procedimiento. El incidente, advierte, «no puede convertirse en un nuevo medio para reconsiderar decisiones ya adoptadas». Tampoco permite «contraargumentar» frente a la sentencia. Ábalos articuló trece motivos; su antiguo asesor, once. Ambos cuestionaron desde la competencia del tribunal hasta las pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una de las principales objeciones se refería al aforamiento. Ábalos renunció a su escaño el 28 de enero del 2026, antes de la celebración del juicio, y su defensa sostenía que debía ser juzgado por otro órgano. Los magistrados replican que el auto de apertura de juicio oral se había dictado cuando todavía era diputado: «No cabe, pues, sostener que la competencia haya sido creada ex novo ni que se haya producido una alteración sobrevenida de las reglas del juez ordinario predeterminado por la ley».

Tampoco prospera la queja sobre la ausencia de una segunda instancia penal. La Sala recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos contempla una excepción cuando el acusado ha sido juzgado «en primera instancia por el más alto tribunal». Koldo, que nunca fue aforado, denunciaba que se le había privado igualmente de la posibilidad de recurrir ante un órgano superior. El Supremo considera razonable su enjuiciamiento conjunto con el exministro.

Las defensas también cuestionaron la credibilidad de Aldama, condenado tras reconocer su intervención en la trama. Ambos sostenían que el tribunal había construido sus conclusiones a partir del testimonio de un coacusado beneficiado por una atenuante. La respuesta es tajante: «La declaración incriminatoria prestada por De Aldama se ha visto corroborada por múltiples elementos de corroboración periféricos».

Entre esas pruebas, los magistrados citan los mensajes de los acusados, una hoja de cálculo intervenida al empresario, los testimonios de varios testigos y las comunicaciones sobre el alquiler de la vivienda de Jésica Rodríguez, la examante del exministro. También recuperan el mensaje enviado por Koldo al entonces ministro, al referirse a las vacaciones de este en Marbella: «Esto sale gratis por las molestias generadas».

La Sala insiste en que la ausencia del informe patrimonial de Aldama tampoco invalida las restantes pruebas: «La inexistencia del citado informe patrimonial no transforma en insuficiente el resto del acervo probatorio». Respecto al trato dispensado al empresario, subraya que ofreció «información veraz y relevante, medios de prueba y datos significativos» y rechaza que existiera una conformidad encubierta.

Otro capítulo afecta a las pruebas digitales de la UCO. Ábalos denunció que no había podido examinar todos los dispositivos incautados y cuestionó la cadena de custodia. Los magistrados responden que su impugnación se basó «en meras especulaciones» y que no aportó ningún dato capaz de acreditar «un defecto, error, omisión o manipulación de la evidencia digital».

El material intervenido superaba los diez terabytes, aproximadamente 65 millones de páginas, y su entrega indiscriminada habría afectado a terceros y a otras investigaciones. Precisa que las defensas accedieron a las evidencias analizadas por la UCO y que la integridad del material quedó acreditada mediante las explicaciones de los guardias civiles.

Ábalos también alegó que la sentencia había omitido pronunciarse sobre compras de mascarillas en Baleares y Canarias. La Sala replica que esos contratos estaban sometidos a investigación en otra pieza y que los hechos enjuiciados se ceñían a las adquisiciones de Puertos del Estado y ADIF: «La sentencia no guarda silencio sobre las contrataciones mencionadas».

En cuanto a Koldo, el auto descarta asimismo sus objeciones a la recusación de cinco magistrados, a la competencia del Tribunal del Jurado y a la condición de testigos de Jessica Rodríguez y Claudia Montes. La resolución considera «absolutamente infundado» afirmar que sus alegaciones quedaron sin respuesta, después de que la Sala se pronunciara sobre ellas en diferentes fases del procedimiento.

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Con los incidentes desestimados, las defensas pueden acudir al Tribunal Constitucional mediante sendos recursos de amparo, sujetos al examen de admisión del órgano de garantías. Hasta ahora denunciaban que la falta de resolución les impedía dar ese paso y habían solicitado la suspensión de las penas y su puesta en libertad. El auto del Supremo se limita a desestimar la nulidad e imponerles las costas, sin ordenar la excarcelación de ninguno.