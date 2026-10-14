Los reyes viven en Melilla otra jornada histórica

El rey Felipe VI (c-d) y la reina Letizia (c-i) junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda (i), saludan a los ciudadanos de Melilla este miércoles a su llegada a la ciudad autónoma Mariscal | EFE

Melilla vive hoy una jornada histórica con la esperada visita oficial de los reyes. Este viaje, planificado con precisión quirúrgica con el Gobierno, supone el primer desplazamiento oficial de Felipe VI a la ciudad autónoma desde su proclamación en el 2014, completando de esta forma su recorrido por todo el mapa autonómico español tras pernoctar en la vecina Ceuta. Han transcurrido casi 19 años desde que Melilla recibió por última vez a un jefe de Estado, cuando Juan Carlos I y Sofía acudieron en el 2007, lo que dota a este acontecimiento de una enorme relevancia institucional y un fortísimo componente simbólico.

Tras aterrizar en la ciudad, los reyes se han desplazado a la plaza de España, donde se encuentra el Palacio de la Asamblea. Allí han sido recibidos por el presidente Juan José Imbroda y el resto de las autoridades. Antes de acceder al emblemático edificio, Felipe VI y la reina Letizia no han dudado parase a saludar a los vecinos congregados a las puertas, igual que hicieron ayer en Ceuta.

La reina Letizia saluda a los ciudadanos de Melilla este miércoles a su llegada a la ciudad autónoma Mariscal | EFE

Uno de los momentos centrales de esta recepción institucional será la entrega a Felipe VI de la Llave de Oro de Melilla, un gesto de lealtad y bienvenida que precede a una reunión de trabajo con las principales autoridades locales para analizar la situación actual.

Por la tarde, la visita adquiere un cariz más social y educativo. A las 16.15 horas, los reyes visitarán el CEIP Pintor Eduardo Morillas, un centro escolar destacado por sus programas de inclusión social e innovación educativa. Los monarcas recorrerán las aulas para conocer de primera mano la convivencia diaria entre alumnos de diversas culturas y religiones que caracteriza a la sociedad melillense.

El broche de oro a este viaje tendrá lugar en el Hotel Melilla Puerto. En este recinto se celebrará un encuentro con el tejido social, civil y económico local, donde se incluirá la recepción a los líderes de la Mesa Interconfesional. La jornada culmina con un discurso enfocado en reafirmar la indisoluble españolidad de la ciudad autónoma y el respaldo incondicional de las instituciones del Estado hacia sus ciudadanos. En palabras del propio monarca, la soberanía nacional y la integridad territorial de España es una realidad indiscutible y totalmente irrenunciable ante cualquier circunstancia.