Representantes de la emigración en todo el mundo reclaman amparo al Defensor del Pueblo
VIGO / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los nacionalizados por la ley de nietos que residan en España podrán votar en las generales y los que vivan fuera, deberán demostrar su vínculo con el exilio15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los órganos de representación de la ciudadanía española en el exterior están decididos a librar un pulso social y legal contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto en las elecciones