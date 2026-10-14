Representantes de la emigración en todo el mundo reclaman amparo al Defensor del Pueblo

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Colas formadas ante el consulado de Buenos Aires por peticionarios de la nacionalidad.
Colas formadas ante el consulado de Buenos Aires por peticionarios de la nacionalidad. cecilia valdez

Los nacionalizados por la ley de nietos que residan en España podrán votar en las generales y los que vivan fuera, deberán demostrar su vínculo con el exilio

15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los órganos de representación de la ciudadanía española en el exterior están decididos a librar un pulso social y legal contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto en las elecciones

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