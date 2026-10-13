El peñón de Vélez de la Gomera, una frontera separada por apenas 85 metros

Una línea de apenas 85 metros separa España de Marruecos en el peñón de Vélez de la Gomera, frente a las costas norteafricanas de Alhucemas. MOHAMED SIALI | EFE

Marruecos y España no solo comparten frontera terrestre en Ceuta y Melilla. Mantienen una de las fronteras más singulares del mundo: una línea de apenas 85 metros que separa ambos países en el peñón de Vélez de la Gomera, frente a las costas norteafricanas de Alhucemas. Conocido en Marruecos como Badis, forma parte de las llamadas plazas de soberanía española en el norte de África, junto con las Chafarinas, el peñón de Alhucemas y el islote de Perejil.

A diferencia de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, estos enclaves únicamente albergan instalaciones militares. Pese a su pequeño tamaño, su ubicación en el Mediterráneo occidental los convierte en puntos estratégicos que Marruecos reclama y considera vestigios de la colonización.

Las demandas de Rabat han aumentado en vísperas de la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla. Ubicado unos 50 kilómetros al oeste de Alhucemas, el peñón de Vélez de la Gomera ocupa 19.000 metros cuadrados y tiene unos 87 metros de altura. La presencia española se remonta a 1508, cuando las tropas españolas ocuparon este islote, que quedó unido al continente tras el terremoto de 1930, creando una frontera terrestre de solo 85 metros.

Apenas una cuerda tendida en el suelo marca el límite. Un puñado de militares vigila el lado marroquí desde garitas, mientras que la bandera española identifica el acceso a las instalaciones del peñón. No existe un paso fronterizo habilitado y el acceso al territorio bajo control militar español está restringido.

En medio de la tensión que enfrenta a España y Marruecos tras la crisis de Ceuta, esta pequeña frontera mantiene una absoluta normalidad.

En la bahía de Alhucemas se levantan el peñón de Alhucemas y los islotes de Tierra y Mar. Solo el peñón cuenta con una guarnición española. Su ocupación se remonta a 1673. Más al este, a tres kilómetros de las costas de Nador, el archipiélago de las Chafarinas alberga unidades militares con apoyo logístico de la Armada y helicópteros, y ha reforzado su seguridad en las últimas semanas.