Isabel Pardo de Vera reconoce que José Blanco y José Bono le llamaron para interesarse por empresas

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de la ADIF, compareciendo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado Mariscal | EFE

La expresidenta de la ADIF, Isabel Pardo de Vera, reconoció en una entrevista publicada en El Mundo, que dos ex ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y José Blanco, le llamaron personalmente en varias ocasiones para «interesarse por varias empresas». Pardo de Vera, que lleva 18 meses imputada por el caso Koldo, no dio el nombre de estas empresas. Dijo que estas conversaciones no eran para pedirle favores «pero si para comunicarme que algunas empresas estaban sufriendo, que no se les estaba tratando bien, etcétera. Preferiría no dar el nombre de esas compañías porque yo no sé si eso es legal y no quiero dañar la reputación de ninguna. Sí estoy en disposición de contarlo a la Justicia», afirmó en la entrevista donde dijo no tener constancia de conversaciones de los dos ministros con Ábalos.

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Pardo de Vera, que está imputada por la contratación de la ex amante del ex ministro Ábalos, Jésica Rodríguez, como por presuntas irregularidades en amaños de obra pública durante su época como presidenta de la ADIF reconoció que «siempre» le han propuesto «gente afín al partido y a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de la ADIF, hasta casi 20 currículos», a los que ha dicho que no.

Reconoció que su vida ha cambiado radicalmente desde su imputación en el caso Ábalos. Se mostró confiada en la Justicia y dijo que conoció a el exministro «el día antes de que me propusiesen mi nombramiento, que me llamaron al ministerio». «Yo no conocía a nadie del PSOE. Yo fui directora general con el PP y estuve con tres ministros de ese partido. La relación que tuve fue estrictamente profesional. Es verdad que después de tres años pues se forja una relación de más confianza, pero siempre dentro del ámbito profesional. Él siempre me respetó, fue una persona tremendamente educada conmigo y era una persona que tenía el máximo poder en el Gobierno», dijo sobre él.

Su opinión sobre el exasesor del exministro, Koldo García, es radicalmente diferente. «Era una persona inaceptable, sin formación alguna y con un pasado digamos bastante cuestionable. Y carecía de formas. Yo de corrupción no sabía nada, he presentado las pruebas. Pero evidentemente yo era una persona incomodísima para Koldo y Koldo era una persona incomodísima para mí. Y consta en la causa, 'Isabel es una grandísima hija de puta que lo ha bloqueado todo'. Eso le decía a Santos Cerdán de mí.

En otra entrevista, en ABC, Pardo de Vera, afirma que recopiló información sobre los gastos en viajes del número 3 de Vivienda, Iñaqui Carnicero, días antes de ser destituida por el Gobierno de Pedro Sánchez como secretaria de Estado de Transportes, antes de poder darlos a conocer. Vinculó su cese con su decisión de investigar el dispendio del entonces director general de Agenda Urbana y Arquitectura, pero también con determinadas decisiones asumidas por ella misma como la destitución de Javier Herrero, director general de Carreteras, amigo de Santos Cerdán y Koldo García, que ejecutó dos meses antes de cesar en su cargo en febrero del 2023.