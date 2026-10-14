Matan a tiros a un trabajador de la planta de reciclaje de Almería

Un coche patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

Un hombre ha muerto por arma de fuego durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, tras sufrir un ataque a tiros en el polígono industrial Sector 20 de Almería, a la altura de Urbaser. La víctima se trataría de un trabajador de la planta de reciclaje.

La Policía Nacional ha desplegado un operativo en la zona y mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer los hechos e identificar al autor, que ha huido del lugar de los hechos. Por el momento, no constan detenciones.

Según informan fuentes policiales, la voz de alarma ocurrió sobre las 5.30 cuando un testigo alertó de la presencia de un varón muerto en plena calle tras haber escuchado detonaciones cerca de la planta de reciclaje. Poco después, una segunda llamada de una persona en la misma zona manifestó que la víctima había sido encañonada por una persona que había huido del lugar.

Por el momento, agentes de la Policía Nacional se encuentran en la zona y han activado el protocolo por muerte violenta. Las fuerzas de seguridad ha activado el protocolo de muerte violenta.