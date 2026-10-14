Margarita Robles será la número dos de Sánchez en las listas del PSOE

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Marta Fernández | EUROPAPRESS

La ministra de Defensa se sitúa por delante de Bolaños y Marlaska

14 oct 2026 . Actualizado a las 17:44 h.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido elegida como número dos en las listas socialistas por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

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