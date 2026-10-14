Margarita Robles será la número dos de Sánchez en las listas del PSOE
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La ministra de Defensa se sitúa por delante de Bolaños y Marlaska14 oct 2026 . Actualizado a las 17:44 h.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido elegida como número dos en las listas socialistas por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
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