Margarita Robles será la número dos de Sánchez en las listas del PSOE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados Marta Fernández | EUROPAPRESS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido elegida como número dos en las listas socialistas por Madrid a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.