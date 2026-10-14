La emigración pide al Defensor del Pueblo que intervenga para garantizar su derecho al voto

ALBERTO LOPEZ

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano de representación de la emigración y su descendencia, ha interpuesto una solicitud urgente de amparo ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que intervenga de inmediato en defensa del derecho al voto de los 163.020 españoles residentes en el extranjero que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática. La petición formulada al Defensor busca frenar los efectos de los dos autos dictados por el Tribunal Supremo, los cuales suspendieron cautelarmente la vigencia del derecho electoral de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los beneficiados por la ley de nietos.

Ante la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre, el órgano de representación de la emigración adscrito al Ministerio de Inclusión, reclama que el Defensor del Pueblo haga uso de su papel de defensa de los derechos constitucionales para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Consejo General exige también que se adopten «medidas cautelarísimas» que suspendan, tambén cautelarmente, los dos autos del Supremo y garanticen que ningún afectado sea privado del derecho a votar.

El escrito del CGCEE fundamenta la petición de restitución del derecho al sufragio en la «indefensión procesal y falta de audiencia» a los afectados. Ninguna de las 163.020 personas que se pueden ver vetadas en estas generales ha sido escuchada en el procedimiento judicial abierto a razi de las denuncias presentadas por Vox y Iustitia Europa. Para el órgano de la emigración, habilitar un plazo de solo cinco días para personarse es imposible de aprovechar para un colectivo disperso por decenas de países.

El Consejo General denuncia también el incumplimiento del principio constitucional de igualdad frente al resto de personas que adquirieron la nacionalidad por la misma norma y residen en España. estos podrán votar sin problema, y en cambio, a los que residen en el extranjero se les priva del sufragio por en base a su domicilio.

ALBERTO LOPEZ Unos 23.000 descendientes de gallegos tendrán suspendido su derecho al voto Son aproximadamente la mitad de los inscritos en Galicia por la ley de nietos los afectados por la decisión del Tribunal Supremo Carlos Punzón

La medida cautelar congela los derechos políticos de ciudadanos cuyos títulos de nacionalidad siguen siendo válidos y no han sido anulados le explica también el órgano de la diáspora a Ángel Gabilondo. Añaden también que el incremento del censo CERA no supone una amenaza para la integridad y transparencia de las eleccions. Destaca que las tasas de crecimiento del censo recientes son inferiores a las registradas entre 2009 y 2014 a cuenta de la Ley de Memoria Histórica. Inciden a mayores en que la participación electoral del colectivo ronda históricamente el 10 % tras la eliminación del voto rogado, por lo que la afección real sobre los resultados estaría muy acotada, mantienen.

El CGCEE hace hincapié en que, de no actuar antes del envío de la documentación electoral, que está previsto se lleve a cabo entre el 24 y el 30 de octubre, el daño a la democracia será «irreversible».