El Ejército de Tierra investiga a los legionarios que corearon el nombre de Vito Quiles cuando gritó: «¡A por los rojos!»

Vito Quiles habla por teléfono durante una sesión plenaria en el Congreso, en el pasado mes de mayo Carlos Luján | EUROPAPRESS

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación por el vídeo en el que legionarios posan con Vito Quiles tras la celebración en Madrid del Día de la Fiesta Nacional, este pasado 12 de octubre, en un mensaje que este último publicó en redes sociales.

En el vídeo se escuchan consignas como «¡A por los rojos!» después de que Vito Quiles subiera a un autobús que recogía en la Plaza de Colón de Madrid a los miembros de la Legión que habían participado en el desfile de la Fiesta Nacional.

El Ejército de Tierra abrió la investigación en el momento en que tuvo tenido conocimiento de los hechos, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes militares a Europa Press.

¡FELIZ DÍA DE LA HISPANIDAD! El 29N España tendrá a los dirigentes políticos que merece. Vamos a por todas. https://t.co/q9nP8b47fk — Vito Quiles ?? (@vitoquiles) October 12, 2026

En las imágenes se aprecia que los militares corean el nombre de Vito Quiles, mientras este último grita: «¡A por los rojos!». Además, en su publicación en la red social X, felicitó el Día de la Hispanidad y escribió: «El 29-N España tendrá a los dirigentes políticos que merece. Vamos a por todas».