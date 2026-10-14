El CIS de Tezanos sobrerepresenta al PSOE para conseguir una diferencia récord sobre el PP

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre su gestión. Borja Sánchez-Trillo | EFE

A la contra una vez más que el resto de las encuestadoras, el CIS del socialista Félix Tezanos no solo otorga al PSOE la victoria en unas elecciones generales que se celebraran hoy, sino que a favor de los de Pedro Sánchez.

Tezanos fuerza los datos hasta el punto de que el presidente de GAD 3, Narciso Michavila, estima que con los resultados del recuerdo de voto que ofrece el centro demoscópico público, el PSOE habría duplicado al PP en las pasadas generales y Pedro Sánchez habría logrado 183 escaños. En el sondeo, un 38,06 % dice haber votado al PSOE cuando el resultado fue un 31,6 %. En el caso del PP, un 19,5 % dice haber votado a los populares, cuando el resultado real fue de un 33 %.

Con la crisis de la vivienda en el centro del debate, el barómetro de octubre sitúa al PSOE en un 34 % del voto estimado, frente a un PP que sería segundo con un 22,2 %. Unas cifras que supondrían el peor dato de los de Feijoo en toda la legislatura. El PSOE mejoraría en un punto respecto al mes de septiembre, mientras que el PP retrocedería 2,8 puntos en ese mismo período.

Vox sería la tercera fuerza con un 17,1 %, lo que supone una mejora de casi tres puntos sobre el 12,38 % logrado en las pasadas elecciones generales. Sumar, que pasaría a ser el Frente Amplio, obtendría un 6,1 % de los sufragios, frente al 5,7 % que el CIS le auguraba en septiembre. Podemos se quedaría en un 3,1 %, lo que supone una pérdida de seis décimas sobre el 3,7 % del mes pasado.

ERC consigue un 3 %, mejorando media décima, y Junts logra un 1,1 %, lo que supone una mejora de cuatro décimas.

En el País Vasco, EH Bildu (1,6 %) aventaja en un punto al PNV (0,6 %). El BNG alcanza un 0,9 % del total nacional, lo que supone un avance de dos décimas respecto al barómetro del mes de septiembre.

En Cataluña, el PSC ganaría las elecciones generales con una horquilla de entre 18 y 19 escaños, seguido de ERC (10-11), mientras que el PP sería la tercera fuerza y obtendría entre 6 y 7 diputados, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Vox ocuparía el cuarto puesto, con entre 5 y 6 escaños, seguido de Junts (4-5), Sumar (2-3) y la CUP (0-1). Podemos no obtendría ningún diputado, según esta encuesta, realizada antes de la convocatoria electoral, de los acuerdos y de que la CUP decidiera no presentarse a los comicios.