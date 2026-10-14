El CIS de Tezanos, la única encuesta de las últimas 15 que da vencedor al PSOE, con 12 puntos sobre el PP

Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijoo, en la Moncloa en una foto de archivo. Javier Lizón

A 46 días de las elecciones generales del 29N, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con casi 12 puntos sobre el PP -el doble que hace un mes- en su último barómetro. El estudio fue realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda. Es la única encuesta de las últimas 15 que da vencedor al PSOE.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

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Vox se consolida en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1 % (cuatro décimas más), mientras Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.

El estudio demoscópico del centro dirigido por Tezanos otorga al BNG el 0,9 % de los votos, una décima más que en el mes de septiembre.

La vivienda, el principal problema

La vivienda repite como el principal problema de los ciudadanos en España (55,7 %), por delante de la inmigración (20,9 %) y de la crisis económica (20,3 %), y el 82,3 % de los españoles cree que hay que priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, según el barómetro de octubre del CIS.

El CIS también ha preguntado a los ciudadanos sobre los dos nuevos reales decretos ley de vivienda y el 52,1 % está en contra de la prórroga automática de los alquileres y que estos sean indefinidos, tal y como contempla el segundo de los decretos.

El PSOE gana en Cataluña y el PP aguanta el envite de Vox según el barómetro de la Generalitat

El PSOE volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), pero podría ceder un escaño frente al crecimiento tanto de PP como de Vox. Los socialistas aguantan en la comunidad que se ha convertido en su principal granero de votos pese a las dificultades del gobierno central y de la Generalitat, presidida por el socialista Salvador Illa, en los últimos meses.

Por su parte, los de Alberto Núñez Feijoo tienen opciones de crecer un escaño, pasando de 6 a 7 diputados por esta comunidad, frente a los 18-19 socialistas. Un resultado que no sirve a Feijoo para acortar la distancia con el PSOE que fue clave en los anteriores comicios, pero sí para aguantar el envite de Vox, que crece hasta los 5 o 6 escaños, frente a los dos actuales, pero no llega dar el temido sorpasso a los populares que auguran algunos sondeos. Así, los populares recabarían el 13% de los sufragios, frente al 12 % estimado para Vox.

La candidatura liderada finalmente por Gabriel Rufián podría crecer entre 4 y 5 escaños, hasta los 11 diputados, mientras sus rivales de Junts caen a los 4 o 5 diputados. Por el contrario, Sumar se deja más de la mitad de su representación en Cataluña, pasando de 7 a dos o tres diputados.