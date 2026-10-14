Ada Colau está dispuesta a no ser candidata y cambiar las siglas para integrar a Podemos

Ada Colau en un acto donde se planteaban respuestas al avance de la extrema derecha Quique García | EFE

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este miércoles que está dispuesta a no ser la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno e incluso a cambiar el nombre de la coalición de izquierdas para poder integrar en ella a Podemos.

Colau ha asegurado en una entrevista en TVE que, a 48 horas de que concluya el plazo para cerrar las coaliciones electorales para los comicios del 29 de noviembre, hay conversaciones «muy avanzadas» y aún es posible consensuar una candidatura única de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. En este sentido, ha subrayado que no concibe una candidatura única en la que no esté Irene Montero, quien se postula como candidata a la Presidencia por Podemos, y ha insistido en que «todo se puede discutir». «Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo», ha defendido.

La exalcaldesa de Barcelona ha destacado que lo importante es el programa y que no hay diferencias entre las formaciones en ese sentido y ha apostado por llegar a acuerdos «equilibrados», «valientes» y «generosos» por parte de todos «sin vetos ni líneas rojas». «Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral», ha afirmado, tras lo que ha insistido que por ella, no será: «Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista... todo se tiene que poder hablar». No obstante, ha precisado que «evidentemente con el consenso de todas las fuerzas» sin que una trate de imponerse al resto. «Sabemos hacerlo», ha recalcado Colau.

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Maíllo: «Gabriel Rufián es agua pasada»

Por su parte, el coordinador general de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reivindicado a Ada Colau como la «persona idónea» para liderar la candidatura del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre tras haber «dado el paso para dar la cara» y ha descartado por completo la posibilidad de que Gabriel Rufián sea quien lidere este proyecto en la cita con las urnas del 29N. «Lo de Gabriel Rufián es agua pasada, él dice que va a echar una mano pero evidentemente no va a ser el candidato de ese Frente Amplio», ha zanjado Maíllo en una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha defendido la figura de Ada Colau como cartel electoral porque «no solo la aceptamos y la vemos bien las organizaciones del Frente Amplio, sino que otras organizaciones que pueden ser susceptibles de incorporarse a esta gran alianza, no la ven mal y lo reconocen, aunque no públicamente hayan dicho nada».

El líder federal de IU ha defendido que su formación «está haciendo todos los esfuerzos de manera discreta pero eficaz para conformar esa máxima y amplia coalición de la izquierda» y se ha mostrado convencido de que el «elemento diferencial» ante el 29N es «si conseguimos ir unidos» porque en ese caso «las derechas lo van a tener más que complicado con su pretensión de hacerse con el Gobierno de España».

Preguntado por la alianza anunciada por Irene Montero y Gabriel Rufián ante el 29N, Maíllo ha indicado que «ellos son soberanos de establecer alianzas pero no han cerrado la puerta a hablar» en los tres días que restan hasta registrar las coaliciones «sobre propuestas políticas que son comunes y que todos compartimos y para ser más eficientes que nunca». «Yo creo que las cartas están encima de la mesa, nosotros somos muy transparentes, queremos la suma de todas las organizaciones posibles porque así somos más eficientes y en segundo lugar tenemos la mano tendida y los demás tendrán que posicionarse sobre qué es lo que pretenden», ha añadido el líder federal de IU, que ha indicado que «nadie me ha explicado todavía que ir separado sea más eficaz que ir unidas».

Primarias en Podemos

Podemos ha comenzado precisamente este miércoles a celebrar las primarias abiertas que convocó para elegir candidatos conjuntos para las próximas elecciones generales, un proceso al que invitó a participar a Frente Amplio y al que finalmente solo se ha presentado Irene Montero para la Presidencia del Gobierno. Estas primarias abiertas, en las que podían participar todas las personas que quisieran tanto para aspirar a las candidaturas como para votar, fue la oferta que Podemos planteó hace tiempo al resto de las formaciones de izquierdas para tratar de construir candidaturas conjuntas en las próximas elecciones generales. La número dos de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, es la única persona que figura en la candidatura a la Presidencia del Gobierno, pero hay procesos abiertos para votar candidatos en otras circunscripciones electorales. Las votaciones tendrán lugar desde este miércoles hasta el jueves 15 de octubre a las 23:59 horas, y los resultados se publicarán el viernes 16 de octubre a partir de mediodía.