Vota y opina: ¿Crees que fue acertada la decisión de Sánchez de no acompañar a los reyes en Ceuta?

Pedro Sánchez conversa con el rey Felipe VI durante el acto de conmemoración de la Constitución de 1978. Chema Moya | EFE

Los reyes han visitado por primera vez Ceuta en sus doce años de reinado y, a su llegada, han recibido un baño de masas por parte de un pueblo ceutí que aguardaba con ansias su visita. Un viaje largamente esperado, cargado de un profundo simbolismo de reafirmación nacional, pero que se ha desarrollado en una atmósfera de indisimulable complejidad política. La ausencia en la comitiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evidenció las tiranteces previas entre el Palacio de la Moncloa y la Zarzuela para consensuar la fecha de un desplazamiento que incomoda profundamente al vecino Marruecos. Y tú, ¿crees que el presidente del Gobierno debería haber acompañado a los reyes?

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