Felipe VI y Letizia homenajean a los ahogados en el mar en julio en el cementerio musulmán de Ceuta

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek en Ceuta, en recuerdo de los fallecidos en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio Reduán | EFE

Los reyes han rendido homenaje este martes en el cementerio musulmán de Sidi Embarek a los migrantes fallecidos en el mar los pasados 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta. Noventa de ellos, la mayoría sin identificar, se encuentran enterrados allí. Felipe VI y la reina Letizia han acudido a este cementerio, situado en la barriada de Los Rosales, donde yacen los primeros 18 muertos que se rescataron y otros 72 para los que el Ayuntamiento de Ceuta tuvo que hacer una actuación de urgencia en estas instalaciones. Entre ellos se encuentran los cuerpos de una mujer y un niño.

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La ciudad autónoma de Ceuta los recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas y en la que se lee: «Aquí descansan quienes perdieron la vida los días 30 y 31 de julio de 2026 en las costas de Ceuta». Los reyes han tenido un momento de recogimiento ante esas tumbas en compañía los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta: la cristiana, musulmana, judía e hindú.

El representante de la confesión musulmana ha explicado a los reyes, que han acudido acompañados por el presidente ceutí, Juan Vivas, y el ministro Ángel Víctor Torres, al cargo del mando único para Ceuta, el proceso de estos enterramientos.

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Unos noventa de estos migrantes que perdieron la vida ahogados se encuentran enterrados identificados con números, muchos de ellos en la parte nueva de este cementerio, situado junto a la principal mezquita de la ciudad. A la salida del cementerio, los reyes, que habían subido a los coches para dirigirse al Parador de Ceuta, se han bajado a saludar a los centenares de ceutíes que les aclamaban en este barrio de Los Rosales, de mayoría musulmana.