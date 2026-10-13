El rey avisa a Marruecos desde Ceuta: «La soberanía y la integridad territorial de España no son negociables; son indiscutibles»

Los reyes, este martes en su visita al CEIP Vicente Aleixandre, en Ceuta. Casa de S.M. el Rey | EUROPAPRESS

«Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España». El rey Felipe VI expresó «alto y claro» el compromiso de la Corona con la defensa de las ciudades autónomas, 75 días después de la llegada ilegal a Ceuta de más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, de los que cerca de 15.000 permanecen aún en territorio español. «La soberanía y la integridad territorial no son negociables, son indiscutibles», recalcó durante su discurso ante representantes de la sociedad civil de Ceuta.

El monarca destacó que las fronteras españolas de Ceuta y Melilla son fronteras de la Unión Europea, por lo que «cualquier amenaza» contra estas lo es contra todo el bloque. «Ese principio fundamental, según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común, es compartido ampliamente por los países miembros», señaló.

«Ceuta es España», repitió hasta en tres ocasiones, indicando que quienes entraron ilegalmente «deben regresar a su lugar de origen por los cauces legalmente establecidos». Pero añadió que, «mientras estén con nosotros», deben ser tratados con humanidad y con todas las garantías previstas por las leyes.

Llamamiento a la unidad

Felipe VI explicó que ha recordado a los ceutíes a diario desde el 30 de julio. E hizo un llamamiento a la unidad institucional, a la colaboración eficaz y sincera y a la aplicación de soluciones a la crisis «prácticas y tangibles». «Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado, incluida la Corona como símbolo de su unidad y permanencia, y las fuerzas políticas estén, estemos, sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura», proclamó.

El monarca se refirió a la relación de vecindad con Marruecos y aseguró que tiene que basarse en «la confianza y el respeto mutuos». «Es lo deseable y lo creo necesario», agregó. Pero advirtió de que la consecución de este objetivo exige «buena fe». España, según resaltó, «tiene el firme propósito de hacer cuanto esté en su mano para que así sea, pero siempre» bajo esos principios.

Antes del discurso de Felipe VI, los reyes se dieron un baño de multitudes en Ceuta. Miles de ciudadanos se congregaron en las calles para seguir una visita histórica, la primera que realizan los monarcas desde la llegada al trono de Felipe VI. Es también la primera vez que un rey de España pernocta en Ceuta. Juan Carlos I visitó la ciudad en el 2007, pero regresó a Madrid el mismo día.

Felipe VI y doña Letizia recorrieron a pie la Gran Vía, que llega hasta la plaza del Ayuntamiento, y tardaron casi media hora en completar un paseo de menos de 200 metros, durante el que saludaron a los ciudadanos de Ceuta, que, ataviados con banderas de España, coreaban vivas a los reyes y lemas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «Yo soy español».

Visita a un colegio

Dentro de la agenda de la visita, los reyes acudieron también al cementerio en el que están enterrados los inmigrantes fallecidos durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio. Ya por la tarde, Felipe VI y la reina Letizia visitaron el colegio Vicente Aleixandre, que busca educar en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, agradeció a los monarcas una visita que, según dijo, servirá para «sembrar confianza donde más se necesita la confianza». Confianza, añadió, «para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que, desde hace dos meses y medio, nos encontramos».

Vivas hizo un repaso por la historia de Ceuta y aseguró que se trata de territorio español «de pleno derecho», y no ocupado, como sostiene el discurso oficial de Marruecos. «Ahora vivimos el momento más difícil de nuestra historia reciente», señaló. Elevó hasta 100.000 el número de personas que habrían entrado ilegalmente y calificó de «invasión» lo sucedido, dando por hecho que fue un acto que «se concibió, organizó y llevó a cabo con la intención de poner en riesgo» la estabilidad e Ceuta

Aludió también al «grave deterioro de la seguridad, la sanidad, la educación y otros servicios fundamentales», al que «se une la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir y el riesgo de quiebra de la convivencia». «En definitiva, una olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar».

Ayudas de 45,3 millones

Coincidiendo con la visita y 75 días después de la avalancha de inmigrantes, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que incluye una subvención directa de 45,3 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta, con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios derivados de la crisis migratoria.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, criticó que se utilice Ceuta como «plató electoral». «Ceuta lo que necesita son soluciones, necesita ayuda, necesita que todas las administraciones vayan en una sola dirección y no utilizar Ceuta para que sea un plató electoral o el inicio de la campaña, ni intentar utilizarla para agarrar unos votos», sostuvo.