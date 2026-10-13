La representación de la emigración advierte que el Supremo impide la defensa de los derechos de los españoles en el exterior

Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior CGCEE

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano consultivo de representación de la emigración y sus descendientes adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, manifestó hoy su «profunda preocupación institucional» ante la resolución del Tribunal Supremo que concede un plazo de tan solo cinco días para que los afectados por las medidas cautelares impuestas sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se personen en el procedimiento judicial abierto a instancia de Vox y Iustitia Europa.

La medida afecta de forma directa a un número indeterminado de personas, aunque el Supremo baraja la cifra de 168.896 inscritos en el CERA desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, además de decenas de miles de expedientes de nacionalidad aún pendientes de inscripción o resolución. Al no ser posible la localización e identificación individualizada de cada uno de los afectados, la citación judicial se ha llevado a cabo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Tablón Edictal Judicial Único y las sedes consulares de España en el exterior.

El CGCEE subraya la «imposibilidad material» de garantizar que, en un plazo de tiempo tan reducido, la ciudadanía repartida por el mundo pueda conocer el procedimiento y organizar su defensa jurídica. Para poder comparecer a tiempo, una persona residente en el extranjero requeriría, en los cinco días laborables otorgados, enterarse de la publicación oficial, comprobar si su expediente está dentro del ámbito de la medida, verificar la vía de acceso a la nacionalidad, contratar abogado y procurador en España, otorgar poderes de representación legal desde su país de residencia y remitir la documentación oportuna.

A esas exigencias procesales se suman complicaciones como la dispersión en múltiples zonas horarias de la diáspora, las barreras administrativas, las diferencias en el acceso a medios electrónicos o la asistencia jurídica, así como el elevado coste económico de recurrir ante el Tribunal Supremo. La representación de la emigración insiste en que el derecho a la tutela judicial efectiva, respaldado por el artículo 24 de la Constitución, requiere una oportunidad real para defenderse y no una simple posibilidad formal que entiende permite la decisión de los magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal.

El CGCEE pide por ello al Supremo que reconsidere el plazo fijado, adaptándolo a la realidad del colectivo en el exterior, que reclama reforzar los canales de información y publicidad de la Administración general y la Justicia. El colectivo reafirma que la debida protección de los derechos de la ciudadanía residente en el extranjer es perfectamente compatible con el correcto desarrollo de los trámites judiciales. «Ningún ciudadano residente en el exterior debería verse privado de su derecho a ser oído por razones puramente materiales derivadas de la distancia geográfica, la falta de una notificación efectiva o la imposibilidad práctica de organizar su representación legal en un plazo tan reducido», mantiene el foro presidido por Violeta Alonso y que cuenta con comisiones que atienden asuntos socio-laborales, de educación, cultura y deporte, jóvenes y mujeres, y otra muy activa desde hace años dedicada a defender los derechos civiles y la participación de los emigrados.