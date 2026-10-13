El PP exige al Gobierno que asuma la sentencia sobre la ley de nietos y que ponga los medios para ejecutar las medidas cautelares

La vicesecretaria popular de regeneración institucional, Cuca Gamarra, este martes en Madrid. Rodrigo Jimenez | EFE

El Gobierno debería asumir el fallo del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos, porque «vela por la limpieza de estas elecciones», y poner los medios para que «las medidas cautelares se puedan ejecutar y aquellos que acreditaron su condición de exiliados puedan acceder al derecho a voto». Así se expresó la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, este martes en declaraciones a medios en Madrid.

«No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo», la secundó Alberto Núñez Feijoo. Paralelamente, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, aseguró que la resolución del alto tribunal no tiene contradicciones y que es la «hiperventilación» del PSOE la que hace «desconfiar a todos».

PSOE

«El derecho a voto se garantiza, no se restringe». La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, criticó duramente al Supremo y recalcó que en un sistema democrático «el derecho al voto se garantiza, no se restringe». Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que todos los recién nacionalizados puedan votar, Saiz evitó concretar. De hecho, fuentes gubernamentales se inclinan por que sean los propios afectados quienes recurran la decisión ante la corte de garantías.

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Sumar

«El PP y Vox usaron su influencia sobre la Justicia». El diputado de Sumar en el Congreso Gerardo Pisarello señaló al PP y a Vox por haber usado su «influencia» sobre el poder judicial para hurtar el derecho a voto de los recién nacionalizados. Calificó el auto del Supremo como «disparatado», «politizado» y «sin precedentes», y equiparó la maniobra de la derecha con las prácticas poco ortodoxas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Podemos

«La Justicia es la mayor amenaza a la democracia». La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, consideró que la decisión del Supremo prueba que «la Justicia es la mayor amenaza para la democracia de este país». Belarra tachó el auto de «robo» y aseveró que se ha redactado «por los mismos motivos» por los que los abuelos y abuelas de los recién nacionalizados «tuvieron que salir de este país».

Vox

«Seguimos ganando la batalla». El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ni siquiera se plantea que el Tribunal Constitucional pueda obligar a repetir elecciones si declara ilegal el fallo del Supremo. Después de reprochar que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, «trabaja para los intereses del PSOE», defendió que su partido sigue ganando la «batalla».

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BNG

«Moi grave». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró «moi grave» que el Tribunal Supremo «suspenda dereitos fundamentais» como el voto, al decidir este martes mantener el bloqueo cautelar del sufragio para los nacionalizados por la ley de nietos. Desde Santiago, junto al diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la exsenadora Carme da Silva, Pontón tachó la situación de «inédita», habló de «inseguridade xurídica» y consideró que la actuación del tribunal es «difícil de entender dende un puto de vista democrático».

Manuel Rivas

«Infrahumanos». También el escritor gallego Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras 2024, criticó este martes la decisión del Supremo y expresó que los descendientes de exiliados están siendo tratados como «infrahumanos». «Aquí hai uns señores que nacen dun réxime por designación, que están aí por riba de todo e que, a cidadáns españois que teñen pasaporte español, lles van negar o dereito a votar», zanjó Rivas durante la presentación de su libro A revolución dos vagalumes.