Pedraz imputa al exjuez que insultó a la instructora del caso de David Sánchez

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada, imputado, en uno de los vídeos del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. Magistrado Anticorrupción TV

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, ha imputado a José Luis Sáenz de Tejada, el juez expulsado de la carrera que insultó a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. En un auto al que ha tenido acceso Efe, Pedraz cita como investigado a Sáenz de Tejada por los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral, y fija su declaración para el día 28 de octubre a las 10.30 horas.

Horas antes, Biedma había pedido la imputación de Sáenz de Tejada, que, según explicó, le tenía animadversión porque ella tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado.

En el auto, Pedraz también cita a declarar ese mismo día en calidad de testigo a Raúl Montaño, el abogado de Cintia Rocho, conocida como la Celsa y perteneciente al clan del narcotráfico con el que supuestamente contactó la presunta trama de Leire Díez para presionar y «neutralizar» a Biedma cuando investigaba a David Sánchez.

Esta anotación, del 25 de marzo del 2025, se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez y ha derivado en la personación de la citada magistrada como perjudicada en la causa en la que están investigados varios exdirigentes socialistas, como Santos Cerdán, por tratar de torpedear, supuestamente, procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

Tras relatar la semana pasada ante el juez Santiago Pedraz la «angustia» que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, Biedma ha presentado un escrito en el que solicita una serie de diligencias, entre ellas la imputación de Sáenz de Tejada y la declaración de la Celsa.

Sáenz de Tejada denunció a Biedma, trató de recusarla en el procedimiento del hermano de Pedro Sánchez, y publicó numerosos vídeos en un canal de Youtube, Magistrado Anticorrupción TV, en el que la criticaba y atacaba, según contó la jueza.

En su escrito, Biedma considera «nuclear» su imputación «para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal» y cree que «su actividad previa» contra ella «fue el motivo por el que Leire Díez lo reclutó», supuestamente para tratar de desestabilizar la causa contra el hermano del presidente del Gobierno.

Biedma pedía también la declaración de la Celsa, quien manifestó que Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma «era un puto grano en el culo y que había que eliminarla. Que le llamó mucho la atención, ya que le dijo que a palos aprende el burro».