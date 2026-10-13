Pablo Iglesias planea coaliciones en el resto de provincias mientras compite en Madrid y Barcelona

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

JUANJO MARTIN | EFE

Asegura que el pacto con Rufián atraerá a otras organizaciones para constituir confluencias

14 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Poco antes de que expirase el plazo legal para inscribir coaliciones en las últimas elecciones gallegas, las direcciones de Sumar y Podemos acordaron concurrir juntas tras días de negociaciones, en el contexto de la ruptura

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