Muere Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente Zapatero

Juan Rodríguez era el padre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la imagen durante un mitin en Cádiz Nacho Frade | EUROPAPRESS

El jurista leonés Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, falleció en León el lunes 12 de octubre a los 100 años. Licenciado en Derecho, ejerció la abogacía en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León y estuvo al frente de un destacado despacho jurídico en la capital leonesa.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha expresado en redes sociales su «profundo pesar» y se ha referido a Juan Rodríguez García-Lozano, abogado y decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de León, como un profesional cuya trayectoria «quedó unida a la historia de la abogacía» además de recordar que participó en el IV Congreso de la Abogacía que se celebró en León en 1970 y fue «un hito para la profesión».

Juan Rodríguez García-Lozano era hijo del capitán militar Juan Rodríguez Lozano, fusilado en el campo de tiro de Puente Castro en agosto de 1936 por el bando franquista por declarar su fidelidad al Gobierno de la II República.