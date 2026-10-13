Montero y Colau instan a la unidad sin avanzar hacia ella

Irene Montero, de Podemos, que abre este miércoles sus primarias. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Las formaciones del Frente Amplio apuestan por la unidad de la izquierda. Podemos también. Sin embargo, sus caminos siguen lejos de cruzarse a dos días de que expire el plazo legal para formalizar alianzas. La potencial candidata de Podemos en Madrid, Irene Montero, se somete entre hoy y mañana a unas primarias abiertas cuyo resultado parece un mero trámite. El partido ya anunció el lunes el acuerdo con Gabriel Rufián para participar en las listas de ERC, antes de iniciar estas elecciones internas. El tiempo apremia, justifica Montero, quien ayer participó en varias entrevistas de radio y televisión en las que repitió una críptica frase para defender la convergencia de las izquierdas alternativas al PSOE: «Buscar marcos de colaboración y entendimiento entre diferentes».

A pesar de tender la mano a otros actores políticos, la eurodiputada no quiso saber nada del Frente Amplio, la plataforma que aspira a acoger una candidatura única a nivel estatal. «Es un bucle infinito que incomoda a todo el mundo. Vamos a encontrar la forma de tener una candidatura fuerte», indicó, señalando que «conversaciones hay siempre» con el resto de grupos. «Nosotras tenemos un pacto con ERC y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel [Rufián], y eso está abierto a que se incorpore quien quiera», insistió Montero.

Pero la ejecutiva de ERC enfrió ayer las declaraciones de la líder morada. La formación independentista resaltó, a través de su portavoz adjunto, Isaac Albert, que si hay miembros de Podemos electos en las listas republicanas, estos se integrarán en su propio grupo parlamentario. «No es una coalición», advirtió Albert, quien rechazó también un futuro entendimiento con el Frente Amplio.

En la coalición no pierden la esperanza de que se alcance algún tipo de consenso. «Todavía hay tiempo», indicó la exalcaldesa de Barcelona y, sobre el papel, futura referente del Frente Amplio, Ada Colau, quien se comprometió a trabajar por «una candidatura única de izquierdas». El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, consideró que existen «todas» las posibilidades para que esto ocurra, pero pidió a Podemos que traduzca en hechos sus mensajes sobre la «aspiración unitaria».

La coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, avisó de que el «cambio de decisión» de Rufián —al ir finalmente como candidato de ERC en las generales y llegar a un acuerdo en exclusiva con Podemos— «no puede ser un obstáculo» para la confluencia. «No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas», añadió el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes.

Rufián, por su parte, defendió un acuerdo entre las izquierdas, también en Cataluña, e instó a su partido y a En Comú a «hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación».

Fronte Amplo en Galicia

Desde Galicia también se trabaja hacia esa anhelada unidad. Movemento Sumar Galicia anunció ayer que recibió más de 40 candidaturas en el proceso interno para postularse al Congreso y al Senado, y abre ahora el plazo de recogida de avales.