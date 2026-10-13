La magistrada Biedma pide a Pedraz que impute al exjuez que supuestamente la amenazó por orden de la trama Leire

La jueza Biedma, a la derecha, sala de la Audiencia Nacional acompañada de su hermana y abogada Mariscal | EFE

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como investigado al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada por su presunta participación en la trama Leire para apartarla del procedimiento y por las amenazas de violencia física que, según denuncia, llegaron a incluir la afirmación de que «había que eliminarla». La jueza sostiene que el antiguo togado promovió actuaciones que iban mucho más allá de una campaña de desprestigio y que incluso alentó a terceros a agredirla.

El caso adquiere tintes cada vez más esperpénticos. Lo que comenzó como una investigación sobre las maniobras de Leire Díez y su entorno para desactivar causas judiciales comprometedoras para el PSOE ha terminado convertido en un auténtico culebrón, con jueces enfrentados, supuestos agentes de las cloacas, campañas de difamación, contactos con personas relacionadas con el narcotráfico y hasta una denuncia por tentativa de asesinato. Ahora es la propia instructora del hermano de Sánchez, personada como acusación particular, quien exige profundizar en las amenazas contra su integridad física.

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En un escrito presentado este martes ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, la representación de Biedma reproduce varias expresiones atribuidas a Sáenz de Tejada en conversaciones mantenidas mediante perfiles falsos en redes sociales. El exjuez habría calificado a la magistrada de «un puto grano en el culo» y sostenido que «a palos aprende el burro», llegando a afirmar que «había que eliminarla».

La acusación considera que esas manifestaciones constituyen «proposiciones para que terceros cometieran actos de violencia física contra la magistrada» y reflejan «una voluntad de daño que trasciende cualquier actuación procesal legítima».

El escrito sitúa el origen de la operación en las reuniones celebradas en Tarifa en agosto del 2024, en las que participaron personas vinculadas a la presunta trama de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Según la reconstrucción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que invoca Biedma, ambos buscaban a alguien que conociera a la instructora y pudiera proporcionar información para «destruir el procedimiento».

El elegido habría sido Sáenz de Tejada, precisamente porque ya llevaba tiempo enfrentado a la magistrada. La acusación sostiene que sus actuaciones anteriores de descrédito fueron el motivo por el que Díez decidió reclutarlo.