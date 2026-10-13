Ceuta recibe a los reyes con unas playas vacías de inmigrantes pero lejos de volver a la normalidad

La arena de las playas de Benítez, el Trampolín y el Guano amaneció este martes limpia, peinada y extrañamente desierta. Quien hubiera visitado Ceuta hace tan solo unos días no habría reconocido el paisaje: los miles de migrantes que abarrotaban la costa tras la crisis del pasado mes de julio parecían haberse esfumado por arte de magia ante la inminente llegada de los reyes. Un férreo dispositivo especial se encargó de desalojar los campamentos improvisados en las jornadas previas, trasladando el drama humano hacia los polígonos industriales del Tarajal o acelerando unos traslados que buscaban, a toda costa, evitar la fotografía de la precariedad ante los ojos de la Corona pero que no logra esconder una crisis que sigue viva tierra adentro.

Los ceutíes observan con alivio la recuperación de sus playas, pero comentan con ironía la repentina eficacia de unas administraciones que ignoraron sus lamentos durante más de dos meses. «Cuando se quiere, se puede», se lamentan un grupo de vecinas que están «encantadas» con la visita real. El sentir mayoritario entre los ceutíes es que el desalojo no deja de ser un «lavado de cara», que ha servido para que los inmigrantes hayan salido huyendo de los asentamientos y, ahora, se refugien en los montes y en las barriadas de la periferia.

En este escenario de tensa calma y pulcritud institucional, los monarcas pisan Ceuta por primera vez en sus doce años de reinado. Un viaje largamente esperado, cargado de un profundo simbolismo de reafirmación nacional, pero que se ha desarrollado en una atmósfera de indisimulable complejidad política. La ausencia en la comitiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evidenció las tiranteces previas entre el Palacio de la Moncloa y la Zarzuela para consensuar la fecha de un desplazamiento que incomoda profundamente al vecino Marruecos. Mientras tanto, desde Rabat se optó por un silencio oficial cargado de recelo, digiriendo la histórica decisión de que el jefe del Estado español pernoctara en la ciudad autónoma, algo que no sucedía desde Alfonso XIII.

Varios grupos de ciudadanos aguardan a las puertas del Ayuntamiento de Ceuta la llegada de los reyes Chema Moya | EFE

La jornada comenzó al mediodía en el Palacio de la Asamblea. Los reyes fueron recibidos por cientos de personas a las que saludaron, en un largo recorrido cargado de emotividad. El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, ejerce de anfitrión en una jornada donde la agenda oficial intenta guardar un difícil equilibrio entre la firmeza institucional y la sensibilidad social. Allí les entregará las llaves de la ciudad, antes de poner rumbo a primera hora de la tarde al colegio público Vicente Aleixandre para conocer de primera mano las dificultades de una comunidad educativa golpeada por la tensión y el vandalismo tras los incidentes fronterizos. Posteriormente, los reyes acudirán al cementerio musulmán de Sidi Embarek para presidir un acto ecuménico en memoria de las personas que perdieron la vida en el mar durante la crisis de julio. Con la participación de las cuatro confesiones religiosas de la ciudad, Felipe VI y la reina Letizia esquivan el discurso puramente de seguridad para abrazar la dimensión trágica y humana de la frontera.

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La histórica visita concluirá al caer la tarde en el Parador de la ciudad. Ante una nutrida representación de la sociedad civil, el rey pronunciará un esperado discurso centrado en el afecto, la solidaridad y el respaldo incondicional a una población que arrastra semanas de extenuante excepcionalidad.