Vota y opina: ¿Crees que el pacto entre ERC y Podemos se traducirá en un incremento de escaños de estas fuerzas políticas el 29N?

Gabriel Rufián hablando con Irene Montero en el 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Javier Lizon | EFE

Podemos ha anunciado que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, «harán equipo» en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En un comunicado que han compartido ambas formaciones, argumentan esta decisión para conseguir «la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable». ¿Crees que está unión entre ambas fuerzas puede traducirse en un aumento de votos?

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