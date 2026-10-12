Vota y opina: ¿Crees que el pacto entre ERC y Podemos se traducirá en un incremento de escaños de estas fuerzas políticas el 29N?
REDACCIÓN
ESPAÑA
La colaboración se concretará en la contribución entre Montero y Rufián en la campaña de las generales12 oct 2026 . Actualizado a las 13:30 h.
Podemos ha anunciado que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, «harán equipo» en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En un comunicado que han compartido ambas formaciones, argumentan esta decisión para conseguir «la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable». ¿Crees que está unión entre ambas fuerzas puede traducirse en un aumento de votos?
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