Tensión en la Puerta del Sol al acudir a la acampada un grupo de personas con banderas nacionales, franquistas y de la Falange

Personas provenientes del desfile acuden a Sol a increpar a los acampados por la vivienda. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido esta mañana momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de manifestantes que portaban banderas de España, con la cruz de Borgoña, franquistas y de la Falange

Efectivos de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados en la acampada por la vivienda, que han elaborado un cordón alrededor del campamento, y los manifestantes que podrían haber acudido en parte del desfile militar por el 12 de octubre, que ha recorrido el cercano Paseo del Prado.

Desde los manifestantes de Sol se ha coreado «aquí están los antifascistas», mientras que desde el lado contrario se han escuchado proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «rojo el que no bote», o «rojo muerto, abono para mi huerto» y algunos individuos han realizado saludo fascista con el brazo en alto.

Los espontáneos, provenientes de la celebración de la Fiesta Nacional, fueron desplazados por la Policía hacia la carretera de San Jerónimo. Varios furgones acudieron también a la zona para habilitar una separación entre ambos grupos.