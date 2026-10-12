El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos

Una urna para depositar votos en las elecciones. Ramón Leiro

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, cuyo censo se cierra este lunes día 12, según han informado este sábado fuentes jurídicas.

Esto implica dejar sin derecho a voto a todos los que accedieron a la nacionalidad española a través de la polémica instrucción ministerial sobre la Ley de Memoria Democrática —que considera exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, sin mayores comprobaciones—. Así lo habían solicitado los partidos de ultraderecha Iustitia Europa y Vox, en el recurso que llevó a la primera orden de paralización del sufragio.

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Según fuentes del alto tribunal, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el censo de residentes ausentes, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

El Gobierno lamenta la decisión del Tribunal Supremo

El Gobierno ha lamentado este lunes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, a la espera de si la Abogacía del Estado estudia el auto. «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos», se ha dolido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.

Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.