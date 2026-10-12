Sánchez admite que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta al mismo tiempo que se producía la crisis migratoria del 30 y 31 de julio

Conde-Pumpido, Marlasca y Pedro Sánchez durante el desfile militar Alejandro Martinez Velez | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 8.000 migrantes a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, pero también matizó que lo consideró un «hecho puntual» y se felicitó de que la normalidad esté regresando progresivamente, como lo muestra la visita que realizarán este martes los Reyes. En conversación con los periodistas en el Palacio Real, durante la recepción ofrecida por los Reyes con motivo del 12 de octubre, Sánchez reconoció que fueron «días muy intensos», dando por válida la información adelantada por El País este lunes de que una fragata y varias patrulleras de la Marina marroquí entraron en aguas ceutíes esos días sin previo aviso.

Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin pedir autorización por aguas de soberanía española, de acuerdo con la información del citado medio. No se trató, según indican los informantes, de un mero tránsito o de una entrada accidental, sino de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial, de la que hay pocos precedentes. Además, las incursiones navales de Marruecos se prolongaron durante los primeros días de agosto, en medio de una fuerte tensión, y estuvieron a punto de provocar una colisión entre barcos militares de los dos países. Solo después de que la Armada española desplegara buques en esas aguas y de una gestión de alto nivel por parte del Ministerio de Defensa cesó la Marina marroquí en su actitud.

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El presidente no quiso vincular esos hechos con la entrada de inmigrantes, aunque tiene en cuenta el hecho objetivo de que coincidieron en el tiempo, poniendo en valor que la situación se resolvió gracias a una interlocución «muy fluida» entre las Armadas de ambos países y que, afortunadamente, no se ha vuelto a producir algo similar. Entre dos países vecinos, añadió, se producen este tipo de «hechos puntuales». Dicho esto, y ante la visita que realizarán el martes y el miércoles a Ceuta y Melilla los Reyes —la primera de su reinado y la primera desde la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en el 2007—, Sánchez subrayó que se está produciendo una paulatina vuelta a la normalidad que confía en que los ciudadanos también sientan con esta visita. Preguntado sobre si teme una reacción de Marruecos, país que con la anterior visita real en el 2007 decidió llamar a consultas a su embajador, el presidente del Gobierno defendió con rotundidad que Felipe VI y Letizia no hacen sino visitar «ciudades españolas».

Pedro Sánchez, en la recepción del Palacio Real Raúl Terrel | EUROPAPRESS

Por otra parte, defendió una vez más la importancia de la relación con Marruecos para España, tanto desde el punto de vista económico y comercial como a nivel cultural y social, dada la importante diáspora marroquí en nuestro país y, sobre todo, en materia de lucha antiterrorista y contra el tráfico de seres humanos y las mafias. Así pues, ha añadido, la relación de España con Marruecos, al igual que la del reino alauí con la UE, es fundamental.