Podemos confirma que irá en listas de ERC en Cataluña, y Montero y Rufián «harán equipo» en campaña

Gabriel Rufián, portavoz de ERC Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Podemos ha anunciado que la actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, «harán equipo» en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado compartido este lunes, Podemos ha afirmado que Esquerra Republicana y Podemos en Cataluña «tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender» a Cataluña.

La colaboración se concretará en la contribución de Podemos a la candidatura de ERC a las elecciones generales en Cataluña y en la colaboración entre Montero y Rufián en la campaña de las generales, según ha explicado la formación morada.

«Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable», se extrae del comunicado.