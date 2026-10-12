Del «muro» a las urnas, los 1.146 días de una legislatura inédita

Inmigrantes acampados en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

En los 1.146 días que duró la XV legislatura se aprobó la primera amnistía desde 1977, pero nunca unos presupuestos —aunque la Constitución ordena presentarlos cada año—. Son dos hitos de un mandato excepcional, en