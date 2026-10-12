Del «muro» a las urnas, los 1.146 días de una legislatura inédita

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

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Inmigrantes acampados en la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Inmigrantes acampados en la playa de El Trampolín, en Ceuta. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Entre los hitos del mandato de Pedro Sánchez destacan la amnistía, la ausencia de presupuestos y conseguir la investidura pese a no ganar las elecciones en votos

12 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En los 1.146 días que duró la XV legislatura se aprobó la primera amnistía desde 1977, pero nunca unos presupuestos —aunque la Constitución ordena presentarlos cada año—. Son dos hitos de un mandato excepcional, en

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