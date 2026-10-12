El Gobierno estudiará si puede recurrir el fallo sobre la ley de nietos ante el Tribunal Constitucional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (a la derecha), junto al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, este lunes en Madrid. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno estudiará si puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo, es decir, la negativa a levantar la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la ley de nietos, de cara a las generales del 29N. Así lo indicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando conoció la noticia durante una conversación informal con periodistas en el Palacio Real.

Allí, en la recepción con motivo del 12 de octubre, el ministro lamentó que para «algunos» el derecho a voto no parece «tan relevante». Explicó que el Gobierno estudiará a través de la Abogacía del Estado si se considera como definitiva la suspensión cautelar del voto, y por tanto el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional, o si solo pueden hacerlo los afectados.

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Antes de que se conociera el fallo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mostrado su confianza en que el Supremo avalaría la tesis del Ejecutivo, ya que lo contrario supondría privar a un gran número de españoles de su derecho a voto. «Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda», había defendido el presidente en conversación con los periodistas, incidiendo en que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre del 2022 se han celebrado varias elecciones, incluidas las generales en el 2023, sin que hubiera ningún problema.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sí había mostrado su confianza en que el Supremo sería «consecuente» con las cautelares, esgrimiendo que lo que dice la ley es que los nietos de exiliados sí tienen derecho a voto, pero quienes no desciendan de exiliados, no.