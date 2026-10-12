Un fuego en la cabina de un AVE de Renfe interrumpe la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona

Imagen de archivo del tren que cubre la línea entre Madrid y Barcelona, como el accidentado BENITO ORDÓÑEZ

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está interrumpida este lunes tras registrarse un incendio en un tren AVE. El tren salió de Madrid-Puerta de Atocha a las 14.27 horas con destino a Figueres, según confirma Renfe en un comunicado. El incidente, que no ha dejado heridos, se produjo sobre las 16.05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), momento en el que el pasaje detectó fuego en la cabina trasera del tren. En cumplimiento de los protocolos de seguridad, los 283 viajeros que estaban a bordo han sido evacuados sin problemas.

No obstante, la incidencia obligó a suspender el tráfico ferroviario en el tramo afectado, algo que está provocando la detención de varios trenes en distintas estaciones de la línea, así como la cancelación de las salidas programadas para esta tarde. Renfe activó las medidas de atención a los pasajeros afectados, entre las que se incluye la posibilidad de cambiar o devolver los billetes de forma gratuita.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza trabajan en la extinción del incendio que se concentra en la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE. Fuentes de los contraincedios detallaron que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos. El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y también se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.