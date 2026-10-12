El Frente Amplio se vuelve ahora contra Rufián

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Rufián, el pasado 9 de septiembre, en el Congreso
Rufián, el pasado 9 de septiembre, en el Congreso J.J.Guillen | EFE

Los comunes le acusan de «dividir a la izquierda» tras pactar un tándem con Irene Montero. Los partidos de la coalición se abren a pactar con Podemos, que insiste en sus primarias

12 oct 2026 . Actualizado a las 19:09 h.

Lo daban por hecho el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y también quien marca desde la sombra y los micrófonos los designios de Podemos, Pablo Iglesias: Gabriel Rufián, a pesar de sus anhelos de

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