El Frente Amplio designa a Ada Colau como candidata a la presidencia en las elecciones generales

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Quique García | EFE

Los partidos que integran por el momento la coalición Frente Amplio (IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes) han acordado designar a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, pero mantienen la puerta abierta a Podemos, según informe Efe.

«Tras las reuniones mantenidas esta tarde del lunes por los cuatro partidos integrantes del Frente Amplio, queremos trasladar nuestra convicción de que Ada Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual. Por ello, las cuatro formaciones expresamos nuestra voluntad de que sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre», han señalado en un comunicado conjunto.

No obstante, mantienen la puerta abierta a Podemos para unirse a Frente Amplio, después de que los morados hayan llegado a un acuerdo con ERC este mismo lunes para colaborar en Cataluña en las próximas elecciones generales, que incluye un tándem electoral entre Gabriel Rufián e Irene Montero para hacer campaña juntos.

«Queremos contar y trabajaremos para que estén todas las organizaciones que confluyeron en el 2023 e hicieron posible revalidar el gobierno de coalición. Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie», sostienen desde Frente Amplio.

La coalición no ha concretado si Colau iría de número uno por Barcelona, como propuso hace días Más Madrid, o de número uno por Madrid, que suele ser lo habitual en los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las generales, ya que en este aspecto sigue sin haber un acuerdo, según han señalado a Efe fuentes de Frente Amplio.

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En el caso de Podemos, los morados apuestan por su número dos, Irene Montero, como candidata por Madrid, aunque abiertos a sumar a más gente al reciente tándem alcanzando con Rufián, que confían en que sea un revulsivo electoral.

Podemos mantiene además su propuesta de celebrar unas primarias abiertas para designar a un candidato conjunto de toda la izquierda alternativa al PSOE, un proceso al que se presentaría la propia Montero.

Por su parte, Rufián ha asegurado este lunes en su cuenta de X que va a intentar que haya «una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final», entre críticas veladas a la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio.

«Esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está», ha dicho.

El plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales finaliza el próximo viernes 16 de octubre.

En su comunicado, Frente Amplio señala que «estamos ante un momento histórico que exige responsabilidad, generosidad y poner el bienestar de la gente por delante de cualquier otra consideración», y asegura que la unidad es «la mejor garantía para frenar a PP y Vox».

En este sentido, confía en construir una respuesta política a las demandas que hoy se expresan en las calles, por ejemplo en la defensa del derecho a la vivienda, un asunto por el que es conocida Colau debido a su faceta como activista.